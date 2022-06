Luego de que durante su evento anual con los integrantes del ARMY, mejor conocido como FESTA, Suga dijera que la banda se separaría de manera indefinida, un representante de BTS ha salido a emitir un comunicado especial con relación a esta declaración.

¿La respuesta? No, no se separarán de manera “indefinida”, pero lo que es un hecho es que cada uno se tomará un tiempo para explorar nuevos sonidos y proyectos solistas que les ayuden a redescubrirse como artistas.

La noticia llega a través de Fader, quienes confirman que los comentarios de Suga se debían a que, desde hace un tiempo ya, BTS como tal no estaba tomando absolutamente ninguna decisión como grupo, cantantes o personas; lo que la disquera, su equipo de marketing y PR dijeran, era lo que se hacía, y desde ‘Butter’ & ‘Permission to Dance‘, la banda ya no sentía control de absolutamente nada.

“Nos estaban presionando a ser una máquina de rap y de canciones en inglés. Honestamente, [Suga] me sentía atrapado en mí mismo”.

Y aunque internet se llenó de memes, tweets de llanto y mucho dolor por parte de sus millones de fans que los veían perdidos, hoy el proyecto ha confirmado que no se va, sólo descansa; y su descanso en realidad es una introspección para regresar más recargados que nunca.

Pero por mucho que las ARMY los amen, tenemos que preguntarnos: ¿Realmente se toman un tiempo para explorar otras cosas o la máquina de hacer dinero no los dejó retirarse?

