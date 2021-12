A pesar de que 2021 aparentaba ser el año de Ariana Grande, Adele y Olivia Rodrigo, tal parece ser que el fenómeno coreano, BTS, se ha robado la corona al convertirse en los No.#01 de todo Apple Music con “Dynamite”.

Tal y como Variety reporta, el sencillo que derrotó a “Drivers License” de Olivia y “Positions” de Ariana, no llegó en solitario al Top 25 de Apple Music; también “Butter” alcanzó a entrar en el conteo convirtiendo así a BTS en la agrupación del 2021.

Por si fuera poco, ambos sencillos le tumbaron la corona a Dababy & Lil Nas, quienes parecían perfirlarse en octubre como los más escuchados, siendo rápidamente superados por el ARMY que no tardó en reproducir tanto sus canciones que BTS sencillamente ganó la delantera frente a “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil y “For The Night” de Dababy.

No todo es el Spotify 2021 Wrapped. También en Apple Music la competencia está buena y definitivamente, BTS sigue y probablemente seguirá siendo la sensación del momento.