Después de consolidarse como la agrupación surcoreana más exitosa de todos los tiempos, BTS está listo para tomarse unas vacaciones, pues han anunciado un parón indefinido a través de redes sociales.

El fenómeno del K-pop disfrutará de un paréntesis al finalizar sus próximos eventos programados, entre los que se encuentran los espectáculos BTS Permission To Dance On Stage y la gira Jingle Ball Tour, asegura un comunicado de la compañía musical del septeto, Big Hit. Se trata de una pausa, pero no el fin de su carrera, insisten desde la empresa con sede en Seúl.

De hecho, los miembros de BTS agendaron un descanso de varias semanas a finales de 2019, solo para volver con más fuerza después. Ahora, necesitarán otro “período de descanso prolongado” para que puedan “volver a inspirarse y recargarse de energía creativa”, asegura el comunicado. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook pisan el freno cuando están al frente del grupo.

BTS es el artista internacional más importante del año, ya que terminaron el 2021 con la mejor canción en Apple Music y en la lista Billboard Global Excl. U.S., con “Dynamite”. El sencillo debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 en agosto de 2020, y estableció un nuevo récord de mayor número de semanas liderando la lista de ventas de canciones digitales de Billboard.

En los últimos meses, “Dynamite” se convirtió en la primera canción de BTS en obtener el estatus de triple platino de la RIAA, y están nominados en la categoría de Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Premios Grammy 2021.

BTS ha llegado a donde ningún otro grupo de K-pop había llegado antes, consiguiendo cinco números 1 en la lista Billboard 200 y cinco posiciones número 1 en la lista Hot 100.

Lee el comunicado completo de Big Hit Entertainment a continuación:

Hola. Esto es Big Hit Music. Nos gustaría informarles de que BTS está planeando tomarse un segundo periodo oficial de descanso prolongado desde el primero en 2019, después de que completen sus eventos oficiales programados de BTS Permission To Dance On Stage- LA y el Jingle Ball Tour 2021. BTS se mantuvo activo para comprometerse con los fans en 2020 y 2021 en medio de la situación de Covid-19, y logró resultados deslumbrantes para consolidarse como artistas globales de primer nivel. Este periodo de descanso proporcionará a los miembros de BTS, que se han comprometido incansablemente con sus actividades; una oportunidad para volver a inspirarse y recargarse de energía creativa. También será la primera vez que pasen las vacaciones con sus familias desde su debut. Les pedimos una vez más que muestren consideración por su necesidad de disfrutar de una vida cotidiana ordinaria y libre mientras se concentran únicamente en sí mismos, aunque sea por un tiempo breve, durante su periodo de descanso. BTS se centrará en la preparación de un concierto y el lanzamiento del nuevo álbum que marcará el comienzo de un “nuevo capítulo”. Están preparando un concierto para el próximo mes de marzo para conectar y comunicarse con los fans en persona en Seúl. Nos gustaría extender nuestra más profunda gratitud a todos los fans que siguen animando a BTS y volverán como su mejor y más saludable yo después de recargar para que puedan devolver todo el amor de los fans. Gracias. Vía redes sociales.