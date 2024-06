El día de ayer (18 de junio) se revelaron todos los detalles del renovado Estadio GNP, antes conocido como el Foro Sol. Ahora, sabemos que Bruno Mars será el encargado del evento inaugural. Te contamos todos los detalles.

¡Inicia una nueva era musical con el estadio de conciertos más importante del mundo! ⚡



📍 #EstadioGNPSeguros Ciudad de México.

Evolucionamos la experiencia.#Viviresincreíble pic.twitter.com/1QKfk8ieLh — Estadio GNP (@EstadioGNP) June 18, 2024

Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP

Después de seis meses de trabajo, el antiguo Foro Sol está listo para reabrir sus puertas, ahora bajo el nombre de Estadio GNP.

El renovado lugar conserva su capacidad de 65 mil personas, pero con mejores butacas, áreas mejoradas de alimentos y bebidas, nueva iluminación y elevadores panorámicos, entre otras amenidades.

El concierto inaugural estará a cargo de Bruno Mars, quien regresará a la CDMX tras 6 años de ausencia. La última vez que lo vimos actuar fue en este mismo escenario en el marco del 24k Magic World Tour 2018.

El intérprete de “Locked Out Of Heaven” llega al Estadio GNP tras una exitosa temporada de residencia en Las Vegas, Nevada, además de una serie de conciertos agotados en Asia. En Latinoamérica, ha consolidado 14 shows consecutivos en Brasil para el mes de octubre.

Como solista, su último álbum es ’24K Magic’ del 2016, y con Silk Sonic, el duo que tiene con Anderson .Paak, ‘An Evening With Silk Sonic’ del 2021. Desde entonces, no hemos tenido ningún nuevo sencillo del cantante.

Bruno Mars en el Estadio GNP 2024

Bruno Mars se presentará el próximo sábado 10 de agosto para inaugurar el Estadio GNP. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con las siguientes fases de venta:

Venta Beyond: 19 de Junio 9:00 AM

Pre-Preventa Priority: 20 de Junio 9 AM

Preventa Citibanamex: 21 de Junio 11 AM

Venta General: 22 de Junio 11:00 AM

El rango de precios aún no ha sido confirmado, aunque se espera que vayan de los $952 a los $6,076 con cargos.