Britney Spears habría reservado un estudio en Londres, según la prensa británica. Esto se sabe del rumor de un nuevo álbum y su posible regreso.

Lo que debes saber

Britney Spears habría reservado un estudio privado en Londres durante su visita a Reino Unido, de acuerdo con información publicada por The Sun.

La cantante no ha confirmado que esté grabando un nuevo álbum. Su último disco de estudio con material nuevo fue Glory, lanzado en 2016.

En enero de 2024, Britney aseguró que no volvería a la industria musical.

Han pasado diez años desde Glory y ahora vuelve a circular una noticia que los fans de Britney Spears llevan tiempo esperando: la posibilidad de otro álbum. Pero antes de desempolvar la playlist, hay un detalle importante. El reporte sobre una supuesta sesión en Londres viene de la prensa británica, no de la cantante.

Britney Spears habría regresado al estudio de grabación en Londres

La información fue publicada originalmente por el diario británico The Sun, que reportó que Spears llegó a Londres el jueves 19 de noviembre y se hospedó en un hotel del centro de la ciudad junto con su equipo. Durante su estancia, la cantante habría alquilado un estudio privado para experimentar con nuevos sonidos, letras e ideas musicales.

La propia Britney confirmó su viaje a Reino Unido mediante un video en Instagram. En la publicación expresó su emoción por volver a Londres después de varios años e incluso intentó imitar el acento británico mientras comentaba que estaba lloviendo.

Sin embargo, en el mensaje que acompañó el video mencionó que estaba trabajando en su nueva línea de joyería, no en un proyecto musical. De acuerdo con los reportes, sus representantes tampoco confirmaron las supuestas sesiones de grabación.

Por ahora, la reserva del estudio es una versión atribuida a fuentes cercanas citadas por The Sun, no un anuncio de la cantante.

En 2024 aseguró que nunca volvería a la industria musical

La posibilidad de un nuevo álbum contrasta con lo que Spears declaró en enero de 2024. En aquel momento, después de que circularan rumores sobre la preparación de un décimo disco, la cantante publicó un mensaje en Instagram para desmentirlos.

“¡Nunca volveré a la industria de la música!”, escribió entonces. También explicó que seguía componiendo, pero que prefería hacerlo por diversión o para otros intérpretes. Incluso aseguró haber escrito más de 20 canciones para otros artistas durante los dos años anteriores y dijo disfrutar su trabajo como compositora fantasma.

Aquella declaración llegó después de una etapa complicada para la artista, marcada por los casi 14 años que permaneció bajo una tutela legal que terminó en noviembre de 2021. Desde entonces, Spears ha mantenido una relación distante con la industria musical y no ha anunciado planes para regresar a los escenarios.

¿Cuándo fue el último álbum de Britney Spears?

El último álbum de estudio de Britney Spears con material nuevo fue Glory, publicado el 26 de agosto de 2016. El disco incluyó canciones como “Make Me…”, “Slumber Party” y “Do You Wanna Come Over?”.

Desde entonces, sus lanzamientos han sido esporádicos. En 2022 colaboró con Elton John en “Hold Me Closer” y, en 2023, publicó “Mind Your Business” junto a will.i.am. Más recientemente, recuperó “She’ll Never Be Me”, una grabación de archivo que formó parte de la edición especial por el 25 aniversario de su álbum Britney.

La reedición llegó el 6 de noviembre de 2026 e incluyó cinco canciones recuperadas de las sesiones de 2001. No se trata de material grabado recientemente, pero sí permitió escuchar canciones que no habían tenido un lanzamiento oficial. Puedes conocer más sobre aquella etapa en este recuento del debut televisivo de Britney Spears.

Dos proyectos misteriosos para finales de 2026

Otro detalle que ha alimentado las especulaciones es un mensaje que Britney publicó en agosto. En un video compartido en Instagram, anunció que tenía dos proyectos preparados para finales de 2026 y expresó su emoción por presentarlos. Sin embargo, eliminó posteriormente la publicación y nunca explicó de qué se trataba.

Algunos seguidores interpretaron el anuncio como una posible pista sobre música nueva, aunque no existe información que permita relacionar esos proyectos con un álbum.

Por ahora, Britney no ha anunciado un décimo álbum. El reporte de The Sun sigue siendo eso: un reporte, no una confirmación.

¿Qué falta para que el nuevo álbum de Britney sea oficial?

En enero de 2024, Associated Press documentó el desmentido de la cantante sobre otro supuesto disco. Es un antecedente importante: trabajar en una canción, experimentar en un estudio y anunciar un álbum son tres cosas distintas.

Por ahora tampoco existe una lista de canciones, un sencillo de presentación ni una fecha de lanzamiento confirmada. Y aunque el catálogo de Britney sigue recibiendo reediciones, eso no implica que la cantante haya decidido regresar a la industria. La noticia será otra cuando ella o su equipo lo anuncien.