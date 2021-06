Ayer miércoles 23 de junio, Britney Spears habló públicamente por primera vez de la tutela ordenada a la que ha estado sujeta durante 13 años durante una audiencia abierta ante la jueza Brenda Penny, en Los Ángeles, California.

A través de una llamada remota de más de 20 minutos de duración Britney, ahora con 39 años de edad; leyó notas preparadas en donde detalló algunas de las condiciones y reglas bajo las que ha vivido durante más de una década tachándolas de abusivas, revelando la depresión y ansiedad que éstas le han derivado en su salud.

“Han pasado muchas cosas desde hace dos años… la última vez que estuve en el tribunal”, comenzó Britney con su discurso. “Hace mucho tiempo que no vuelvo al tribunal porque creo que no se me escuchó en ningún nivel cuando vine la última vez”. Vía CNN.

Entre otras cosas, Brit aseguró que la obligaron a realizar su gira del 2018; que no tiene privacidad y que la obligan a usar anticonceptivos; a tomar medicamentos y a asistir a sesiones de terapia en contra de su voluntad. Comentó que recientemente le comenzaron a administrar litio, a pesar de sus objeciones.



El litio es una [medicación] muy, muy fuerte y completamente diferente a lo que había tomando. Puedes llegar a estar mentalmente deteriorado si lo tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses. Me sentía borracha. Ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía mantener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Les dije que estaba asustada y tuvieron que venir seis enfermeras diferentes a mi casa para vigilarme mientras tomaba esta medicación que, para empezar, no quería tomar. Vía CNN.

Spears también criticó la forma en que su familia, incluido su padre Jamie Spears, ha manejado su tutela y respondió a las crecientes preocupaciones sobre su bienestar.”Mi familia no hizo nada”, dijo. “Todo lo que me pasaba tenía que ser aprobado por mi padre”.

El padre de Spears fue el curador de su patrimonio, estimado en $60 millones de dólares desde 2008, junto con el abogado Andrew Wallet, tras una serie de problemas personales que jugaron en contra de la cantante públicamente. Luego de la renuncia de Wallet en 2019, Spears había sido la única responsable de supervisar sus finanzas hasta que la jueza Penny nombró a Bessemer Trust en noviembre de 2020 para que actuara como co-conservador.

La intérprete de “Lucky” dijo que quiere contratar a un abogado de su elección, ya que su actual abogado, Samuel Ingham III, fue designado por un tribunal en 2008. Le rogó al juez que se tomara en serio sus preocupaciones.

La última vez que hablé con usted… me hizo sentir como si estuviera muerta, como si no importara, como si no me hubieran hecho nada, como si pensara que estaba mintiendo. Quiero que se me escuche. Se lo digo de nuevo para que quizás entienda la profundidad y el grado y el daño… quiero y merezco cambios de cara al futuro. Vía CNN.

Quizás uno de los capítulos más lascivos de la misiva de Britney tiene que ver con sus derechos reproductivos, de los cuales ha sido privada. Aseguró que en contra de su voluntad tiene implantado un dispositivo anticonceptivo, porque su tutela no quiere que tenga más hijos.

Sólo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente.

Me dijeron que ahora mismo en la tutela, que no puedo casarme ni tener un bebé. Ahora mismo tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Quería quitarme el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitármelo porque no quieren que tenga hijos, más hijos.

La princesa del pop terminó sus comentarios diciendo: “Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, sentenció, pidiendo el fin de su amarga tutela.

Tras sus declaraciones, el tribunal hizo un receso y detuvo la transmisión de audio de la audiencia, alegando que se había producido una transmisión en directo de los procedimientos en contra de las directrices del tribunal.

El próximo careo judicial de Britney está programada para el 14 de julio.

Puedes leer la declaración completa de Britney Spears por aquí, o escucharla de su propia voz en el video de arriba.