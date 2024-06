A dos años de su última visita a México, Bring Me The Horizon ha anunciado un nuevo concierto en la capital mexicana. Presentan su más reciente disco, lanzado el pasado 24 de mayo, y además vienen con un grupo de bandas de apoyo imperdibles. Te contamos los detalles.

Bring Me The Horizon regresa a México presentando ‘Post Human: Nex Gen‘

En redes sociales, con un cartel muy original, Bring Me The Horizon anunció su regreso a México a dos años de su última presentación.

La última vez que vimos al conjunto de Sheffield, Inglaterra, fue en octubre del 2022 en el Palacio de los Deportes, en el marco del Post Human Tour. Aquella ocasión también se hicieron acompañar de varias bandas amigas, incluyendo a Black Veil Brides, Motionless In White y Ice Nine Kills.

Ahora, BMTH regresa a México con un nuevo disco, ‘Post Human: Nex Gen‘, séptimo en su catálogo y segundo en la serie Post Human, siguiendo a ‘Post Human: Survival Horror’ (2020). También es el último álbum en el que participa el tecladista y productor Jordan Fish, quien abandonó el grupo a finales de 2023

El álbum recibió críticas mayoritariamente positivas y cuenta con colaboraciones de Aurora, Underoath, Lil Uzi Vert y Daryl Palumbo.

Bring Me The Horizon México 2024

Bring Me The Horizon se presentará el próximo 14 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca. Spiritbox, Polaris, The Plot in You y Thrown serán las bandas invitadas.

La venta de boletos de Bring Me The Horizon se realizará a través del sistema Funticket. La preventa será el próximo 20 de junio a las 9:00 am, y lo único que tienes que hacer para acceder a ella es llenar este pre registro. La venta general arrancará el mismo día, a las 11:00 am.

Los precios de Bring Me The Horizon aún no son oficiales, pero algunas fuentes confiables aseguran que los rangos serán los siguientes: