Una carta de Brian Jones a Charlie Watts de 1962 saldrá a subasta en Sotheby’s en diciembre. Se estima que alcanzará entre 70 mil y 80 mil dólares.

Lo que debes saber

Una carta de Brian Jones a Charlie Watts , escrita en junio de 1962 , saldrá a subasta.

a , escrita en , saldrá a subasta. El documento revela cómo el fundador de The Rolling Stones trató de reclutar a Watts antes del primer concierto del grupo.

trató de reclutar a Watts antes del primer concierto del grupo. Sotheby’s estima su valor entre 70 mil y 80 mil dólares y abrirá las pujas del 2 al 15 de diciembre de 2026.

Una carta que Brian Jones le escribió a Charlie Watts en junio de 1962 acaba de aparecer tras más de seis décadas en manos de la familia del baterista. El fundador de The Rolling Stones quería convencerlo de dejar Blues Incorporated y unirse a la banda que estaba formando. Ahora, el documento saldrá a subasta en Sotheby’s, con un precio estimado de 70 mil a 80 mil dólares. The Guardian reveló la noticia el 28 de octubre de 2026.

La carta, escrita a mano y conservada con su sobre original, fue proporcionada por la hermana de Charlie Watts. No es una venta ya realizada: el monto de 70 mil a 80 mil dólares es una estimación de la casa de subastas, no una oferta confirmada ni el precio final. Press Association también obtuvo información de Sotheby’s.

¿Qué decía la carta de Brian Jones a Charlie Watts?

En aquel momento, The Rolling Stones todavía estaban lejos de convertirse en una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards trabajaban en consolidar su sonido de rhythm and blues, pero tenían un problema importante: necesitaban un baterista que encajara con sus planes.

Por eso, Jones decidió escribirle directamente a Watts, quien tocaba con Blues Incorporated, la agrupación liderada por Alexis Korner. En su mensaje, le preguntó por su futuro con esa banda y le propuso integrarse a su proyecto.

Jones estaba tan convencido de su grupo que aseguró que ya sonaban mejor que la banda de Korner. También explicó que ensayaban tres veces por semana y describió su formación, que incluía dos guitarras, armónica, piano y batería.

El detalle más directo aparece al final de la carta. Brian Jones admite que no está satisfecho con su baterista de entonces y lo califica de muy malo. También describe una formación con dos guitarras, armónica, piano y batería, pero todavía sin bajista fijo. La identidad del músico criticado no se puede afirmar con certeza: durante esos primeros meses, la banda trabajó con distintos bateristas. Por eso, el dato importante es la insistencia de Jones en conseguir a Watts.

¿Por qué Charlie Watts no se unió de inmediato a The Rolling Stones?

A pesar de la invitación, Watts no aceptó de inmediato. En ese periodo mantenía un empleo en publicidad y continuaba tocando con Blues Incorporated. Finalmente, en enero de 1963, se incorporó a The Rolling Stones y permaneció en la banda durante casi seis décadas, hasta su muerte en agosto de 2021, a los 80 años.

¿Cuándo y dónde se subastará la carta de Brian Jones?

La carta y su sobre se exhibirán en Sotheby’s Nueva York del 2 al 8 de diciembre de 2026. La subasta digital abrirá el 2 de diciembre y concluirá el 15 de diciembre, como parte de la venta Rock & Pop. El documento había permanecido en la familia Watts durante más de 60 años. La cifra estimada puede cambiar al cierre de las pujas.