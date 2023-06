En 2004, The Killers irrumpieron en la escena musical con su álbum debut ‘Hot Fuss’, un esfuerzo influenciado por el new wave y el post punk, que arrojó sencillos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. Habiendo puesto la vara tan alta, el conjunto de Las Vegas decidió reinventarse y ahondar en sus raíces americanas en su siguiente ofrecimiento, ‘Sam’s Town’ (2006), un disco divisivo que en palabras del propio Brandon Flowers fue “subestimado en su momento”.

Aunque al principio causó un poco de división, ya que algunos no conectaban con el mensaje que quería dar, ‘Sam’s Town’ acabó siendo un éxito total vendiendo más de 5 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, Flowers no pudo evitar notar la resistencia que el público puso hacía él, diciendo a Vulture:

“Al principio, Sam’s Town estaba infravalorado e incomprendido, al menos por los críticos. Fue una especie de incursión en nuestras raíces americanas, y tal vez incluso explorar nuestra masculinidad un poco más de lo que hicimos en el álbum anterior”. “Empezamos a notar que se acercaban más fans masculinos. No creo que la gente estuviera preparada para que diéramos un giro tan radical con respecto al disco anterior. Nuestra estética y nuestro sonido cambiaron y se endurecieron un poco. También había un nuevo corazón que no estaba en Hot Fuss. Creo que Sam’s Town es sin duda ese disco. Sentimos debilidad por él“. Vía Vulture.

‘Sam’s Town’ también incluye la canción favorita de Flowers de The Killers, “Read My Mind”. En 2017, el nativo de Nevada reflexionó sobre el viaje de la banda hasta el momento, y dijo de la pista (vía Far Out):

“Mi canción favorita, no me da pena decirlo, es ‘Read My Mind’. No importa si estamos en un bar o en una arena o en un estadio o en un festival o ante 50 personas, cuando empieza ‘Read My Mind’, la sala cambia”.

