¡Excelentes noticias para los fanáticos de Blur! Ha comenzado a correr un rumor por tierras británicas, que asegura que el conjunto liderado por Damon Albarn se prepara para dar un concierto masivo en el Estadio de Wembley, tras siete largos años de ausencia.

Y tal parece ser que no será uno si no varios conciertos, que se celebrarán en el marco del 30º aniversario de ‘Parklife’ (1994), tercer álbum de Blur del que se extraen sencillos como “Girls & Boys” y “To The End”. El disco alcanzó el número uno en el Reino Unido y desde entonces ha sido certificado cuatro veces platino.

Una fuente cercana dijo al diario británico The Sun que la banda había estado planeando regresar durante algún tiempo y que las estrellas -y los calendarios- finalmente se alinearon justo a tiempo para el aniversario.

El último periodo de actividad de Blur fue en 2015, tras el lanzamiento de ‘The Magic Whip‘, su octavo material discográfico y el primero en más de 12 años. La celebración del Grand Prix de la Fórmula 1 en Abu Dhabi fue el último evento en donde los héroes del britpop tocaron, antes de entrar nuevamente en un hiato.

Sobre las posibilidades del regreso de Blur, el líder Damon Albarn admitió (vía The Sun) que extrañaba las canciones del conjunto y tocarlas con sus compañeros. Sin embargo, precisó que no regresarían “sólo por que sí“, que debería haber un buen pretexto para hacerlo. ¿Será esta la ocasión perfecta que marque el regreso de Blur? Habrá que esperar para tener noticias oficiales al respecto.

