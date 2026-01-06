La cantante islandesa Björk se encuentra a punto de lanzar su décimo material de estudio, ‘Fossora‘ y, en este contexto; revisitemos aquellos álbumes que han dejado una huella perdurable en su extraordinaria visión creativa y que, por supuesto, también habrán de definir su próximo ofrecimiento inédito.

La cantante, pionera indiscutible de la vertiente experimental de la industria musical; es una apasionada estudiante y ávida aficionada al maravilloso mundo de la creatividad sonora.

De esta manera, la intérprete de “Venus As a Boy” ha sabido recoger inspiración en sitios comunes (vivencias, familia, amigos, colegas y allegados) e incluso del entorno que le rodea, absorbiendo cada uno de los componentes del ambiente traduciéndolos eficientemente en música.

En una pasada entrevista con The Guardian, Björk fue más allá de los estímulos musicales tangibles y se refirió a la selva tropical como una importante fuente de ayuda creativa:

“La necesito, la necesito, la necesito”, dijo. “He descubierto que también es muy bueno para mi voz. El setenta por ciento de humedad es ideal para las cuerdas vocales”. “Lo es y no es diferente a donde yo crecí: Islandia es muy húmeda, pero no tan cálida. Hace unas semanas estuve de excursión en Costa Rica y lloraba por dentro. Quería no irme nunca”. The Guardian vía Far Out.

Hace unos años, The Rest Is Noise (vía Far Out) pidió a Björk que intentara crear una lista exhaustiva de los álbumes que han tenido una impresión duradera en su vida y, aunque la misión no fue nada fácil; logró compilar 11 elepés que incluyen a íconos femeninos como Joni Mitchel o Kate Bush.

Hablando sobre Kate, quien recientemente experimentó un inusual pico de fama luego de que una de sus canciones apareciera en ‘Stranger Things’ 4; Björk dijo:

“Era un poco sexista. La gente pensaba que Kate Bush estaba loca. Se avergonzaban de admitir que realmente les gustaba y creo que eso es algo, en realidad, una cosa buena del feminismo. Hoy en día ella ya no es reconocida como una amenaza en lo absoluto”. The Rest Is Noise vía Far Out.

Se integran al conteo algunos números oscuros como Thai Pop y Alim Qasimov; una serie de números orquestales y trabajos más mainstream de Aphex Twin y James Blake.

Los 11 discos favoritos de Björk