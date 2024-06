Justo antes de la gira europea de Smashing Pumpkins junto a Weezer, Billy Corgan ha advertido a los fans que deben esperar que la banda toque algo más que sus éxitos.

En una entrevista reciente con Kerrang!, Corgan dijo que no se siente obligado a agregar canciones a su setlist debido a la demanda popular.

“No toco ninguna canción que no quiera tocar”- Billy Corgan

“No toco ninguna canción que no quiera tocar”, afirmó claramente. “No me importa si son un clásico o no. Si no quiero tocarlo, simplemente no hago. No le digo al público: ‘Bueno, tengo que tocar esta para ustedes'”.

Corgan explicó que si bien entiende por qué los fanáticos que pagaron quieren escuchar ciertas canciones, no cree que los artistas deban sentir que tienen que “servir algo que no quieren. Como si estuvieran encadenados a un pasado o a un legado”.

También cree que hay un punto intermedio donde un fan de la música antigua de los Pumpkins se aleja de un espectáculo con una nueva apreciación de los cortes más profundos y las caras B:

“Los pones en la posición de sentir que es suyo para perseguirlo”. No estás predicando: ‘Aquí está nuestra nueva canción, será mejor que te guste o no eres fan’. Realmente depende de la banda tocar genial. Eso es lo que lo soluciona todo”.

En última instancia, la postura de Corgan proviene de evitar la sensación de estar haciendo una especie de karaoke en directo:

“No es malo que quieran escuchar canciones que les encantan. Pero no se puede vivir en el pasado. Es la muerte de cualquier artista. Y particularmente en Estados Unidos, ya sabes, tenemos toda una industria artesanal de personas que viven en el pasado”.

Aunque los fanáticos no deberían esperar una gira de aniversario de los Pumpkins en el corto plazo, la banda no evita por completo tocar sus éxitos. Durante su gira ‘World Is a Vampire‘ de 2023 (con la que los vimos en México en marzo del año pasado), su lista de canciones incluyó clásicos como “Today”, “Tonight, Tonight”, “Bullet with Butterfly Wings” y “1979”.

Después de concluir sus fechas europeas, Smashing Pumpkins se unirá a Green Day para la etapa norteamericana de ‘The Saviors Tour’. También han reservado algunos espectáculos propios que tendrán lugar este verano y otoño.