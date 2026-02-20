Descubre las razones por las que el líder de The Smashing Pumpkins considera a Rush como una leyenda y escucha su discografía hoy.

Lo que debes saber:

🎸 Billy Corgan nombra a la banda canadiense Rush como la mejor agrupación de la historia.

📺 El líder de The Smashing Pumpkins compartió esta fuerte opinión en un programa web.

🎶 El vocalista admira que el trío priorizó siempre a sus fieles seguidores sobre la fama.

El vocalista y líder de The Smashing Pumpkins ha compartido su opinión definitiva sobre la historia de la música contemporánea mundial. Billy Corgan sorprendió a sus seguidores al revelar cuál considera que es la mejor agrupación de rock de todos los tiempos durante una extensa y detallada entrevista.

Durante su participación directa en el conocido programa de internet Track Star’s Testing Billy Corgan’s Knowledge, el artista estadounidense abordó este debate con total honestidad. El compositor musical explicó detalladamente los diversos motivos profesionales que fundamentan su clara elección.

La influencia de la banda canadiense Rush

El músico originario de Chicago declaró sin titubeos que la banda canadiense Rush ocupa el primer puesto en su lista personal. Corgan expresó una profunda admiración por la integridad artística que el trío norteamericano mantuvo firme durante toda su extensa trayectoria en los escenarios de rock.

El éxito musical alejado de las métricas

El vocalista destacó que Rush le enseñó el valor de ignorar por completo las métricas comerciales tradicionales que obsesionan a la industria. Según sus propias palabras, el grupo canadiense nunca fue exitoso de manera convencional ni apareció constantemente en portadas de revistas de música.

La conexión exclusiva con los fanáticos

A pesar de no buscar la aprobación masiva de los medios de comunicación corporativos, la banda logró consolidar una enorme base de seguidores mundiales. Corgan enfatizó que la agrupación de rock progresivo existía única y exclusivamente para satisfacer las demandas de sus fieles fanáticos.

El concepto del aniquilador de hipsters

Durante la charla, el cantante estadounidense calificó a la agrupación Rush con el peculiar término de aniquiladores de hipsters de la industria musical. Esta definición hace referencia directa a la capacidad del grupo para ganarse el respeto unánime de otros grandes músicos exitosos.

Similitudes entre Rush y The Smashing Pumpkins

El compositor confesó que él mismo se consideraba un aniquilador de hipsters durante sus primeros años de actividad musical profesional. Esta perspectiva personal le permite resonar con agrupaciones legendarias cuya reputación pública contrasta con su verdadero sonido original de estudio.

El respeto por la innegable calidad musical

Corgan subrayó que la calidad sonora de Rush se impone frente a la crítica. El músico concluyó su intervención resaltando algunos puntos clave sobre su impacto: