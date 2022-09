No importa si eres híper famoso o solamente un simple terrenal (como diría Julión Álvarez), todos en esta vida tenemos ídolos y ejemplos a seguir que nos motivan e inspiran a ser mejores cada día. Tomemos por ejemplo a Billy Corgan, quien recientemente ha revelado cual leyenda del metal es la que tiene presente en su cabeza cada que compone algún riff de guitarra.

¿La respuesta? Nada más y nada menos que el héroe de héroes, Tony Iommi, fundador y probablemente creador y padre del metal.

Recientemente a través de MS, nos enteramos ahora que Corgan se encuentra en un proceso creativo importante para dar vida a ‘Atum: A Rock Opera in Three Acts‘, su siguiente mega producción de estudio junto a The Smashing Pumpkins, el músico compartió las fuentes de las que ha tomado inspiración para realizar un trabajo tan épico como al que se ha embarcado, mencionando que cada que escribe un riff, piensa en Tony, su sonido y técnica:

“Es mi héroe, enserio. Para mí lo que hacía Tony en la guitarra era cósmico, espacial; sus riffs eran tan épicos que te transportaban a otro nivel. La canción podía estar en una línea, pero cuando entraban sus solos de guitarra era algo épico, elevado; simplemente fuera de este planeta y creo que eso tiene que hacer la música en general, llevarte a otros lados”.

Si bien, se sabe que los Smashing Pumpkins jamás se recargaron en el metal como un género o sub-género para su música, mucha de la narrativa que Corgan buscó una vez que la banda se separó y él tomó por completo esa batuta creativa, comenzó a tener más tintes de música pesada y distorsiones que se asemejaban mucho a Black Sabbath, así que este comentario no es una “exageración”, de hecho, hace muchísimo sentido y explica muchas cosas.

‘Atum: A Rock Opera in Three Acts‘, el siguiente disco de los Smashing Pumpkins, estrenará su 1er acto el 15 de noviembre, para después continuar con los siguientes en enero 31 del 2023, y finalmente el 21 de abril de ese año.

Chequen por acá el track que lanzaron para anunciar esto:

En otras noticias, conoce el verdadero origen del nombre ‘The Smashing Pumpkins‘.