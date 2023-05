Imagínate que estás en un bar escuchando covers de tus bandas favoritas y, de repente, el sueño se convierte en realidad cuando entra por la puerta el cantante original de esas canciones. Pues eso fue justamente lo que le pasó a unos entusiastas de la bebida en Londres, que tuvieron la suerte de que el mismísimo Billie Joe Armstrong de echara un palomazo de “Basket Case”.

El pasado 13 de mayo, el líder de Green Day se unió espontáneamente a la banda de covers Borderline Toxic, mientras ofrecían una actuación común en el bar Slim Jim’s Liquor Store en el Upper Street al norte de Londres.

El momento, por supuesto, fue documentado en redes sociales y la banda compartió imágenes de la interpretación del clásico de la era ‘Dookie’ diciendo:

“El momento en que tu banda se une en el escenario a tu ídolo de la infancia para cantar su propia canción contigo… ¡¡¡en tu bar de mala muerte favorito! Billie Joe Armstrong… @greenday !!! ¡GRACIAS, LEYENDA! Esta fue la primera banda que me introdujo en el rock cuando tenía 11 años y sinceramente estoy hecho polvo”.

El concierto más reciente de Green Day en Londres tuvo lugar el pasado mes de junio ante 75,000 fans en el London Stadium, como parte de su Hella Mega Tour.

Mira a continuación las imágenes de la improvisada actuación de Armstrong en un pub londinense:

Incluso Green Day también publicó imágenes en Internet, con la leyenda: “Cuando entras en un pub y el grupo de covers empieza a tocar tu canción”.

Mientras tanto, las superestrellas del punk californiano tienen actualmente cinco grandes conciertos en su agenda, incluidas dos apariciones como cabezas de cartel en el festival de nostalgia emo/punk When We Were Young, que tendrá lugar en Las Vegas los días 21 y 22 de octubre. Otros grupos que actuarán en el festival son Blink-182, 30 Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, Thrice y All Time Low.