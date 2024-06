Billie Joe Armstrong, en un breve descanso de la gira europea de Green Day, asistió a un concierto de Taylor Swift en Francia y tuvo algunos sentimientos fuertes al respecto.

“Gran producción. Gran voz. Gran artista. Gran composición. Un público loco”, escribió Armstrong en un post que incluía una foto suya en el estadio Groupama de Lyon, mostrando algunos brazaletes nuevos hechas a la medida. “La gente incluso compartió conmigo algunas pulseras de la amistad.

Un millón de gracias @taylorswift”, escribió Armstrong. “Mis pulseras dicen #sexybaby #assholeoutlaw”.

La frase “sexy baby” hace referencia a una letra de la canción de Swift de 2022 “Anti-Hero”, mientras que “asshole outlaw” es una línea de la canción extra de ‘Midnights’, “Hits Different”.

En los comentarios del post, muchos fans de Green Day instaron a Armstrong a abrazar a su Swiftie interior, y algunos pidieron una colaboración entre los dos artistas. “Green Day y Taylor Swift, ¿para cuándo?”, escribió una persona. Otro opinó: “¡Sería épico que escribieran una canción juntos!”.

Billie Joe no ha sido el único en entusiasmarse por la gigantesca gira de Swift. El peluquero de su novio Travis Kelce, Patrick Regan, dijo recientemente que además de ser una “persona realmente agradable”, la cantante “no actúa como la celebridad más famosa del mundo”.

El líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, también se deshizo en elogios hacia Swift, llamándola “una de las artistas pop con más talento de todos los tiempos”.

Mientras tanto, Green Day inició su gira mundial ‘Saviors’ en Europa el mes pasado, tocando en su totalidad ‘Dookie’ y ‘American Idiot’. En este tramo europeo, se harán acompañar por The Hives, The Interrupters, Nothing but Thieves, Donots y Maid of Ace en fechas seleccionadas.