En 2019 Billie Eilish irrumpió en la escena musical con ‘When We All Fell Asleep, Where Do We Go?’, su extraordinario álbum debut, marcado por cierto aire de oscuridad y nostalgia tangible en tracks como “bad guy” o “when the party’s over”. Sin embargo, esa época ha quedado en el olvido y la cantante estadounidense está de regreso con su segundo material de estudio.

Titulado apropiadamente ‘Happier Than Ever’, el esfuerzo marca una nueva era en la trayectoria de la joven Eilish, quien ya ha dejado ver la madurez musical y lírica que alcanzó en tan solo dos años, con el adelanto de cortes como “Therefore I Am”; “My Future” o la muy criticada “NDA”.

Y es que algunos de los seguidores de Eilish ya estaban acostumbrados a su tono melancólico y alternativo. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante dio un vuelco creativo de 180 grados añadiendo más motivos pop y figuras electrónicas menos dramáticas cortesía de Finneas O’Connell, hermano y productor de Billie.

‘Happier Than Ever’ consta de 16 cortes que, vale la pena destacar, no dependen de ninguna colaboración -una práctica muy utilizada hoy en día- para destacar. Líricamente, Eilish expone su punto de vista sobre muchos temas de los cuáles ya ha hablado anteriormente: la fama, autoestima, percepción corporal, misoginia, entre otros.

Amo tanto todas las canciones de este proyecto, tanto que me asusta pensar en publicarlas para que las escuche todo el mundo. Me dan ganas de llorar. Crecí mucho en el proceso de hacer este álbum y experimenté mucha auto-reflexión. Me gustaría poder volver atrás y hacer este álbum de nuevo porque fueron algunas de las mejores noches de mi vida. Billie Eilish vía redes sociales.



‘Happier Than Ever’ ya está disponible en plataformas de streaming y lo puedes escuchar a continuación. En septiembre Eilish y su equipo finalmente reanudarán gira, arrancando con un show en Las Vegas, Nevada.