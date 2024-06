Billie Eilish ha revelado a Lily Allen que solía llorar con la letra de su sencillo debut del 2006 “Smile”. La cantautora de 22 años, que acaba de publicar su nuevo álbum ‘Hit Me Hard And Soft’, habló con Allen y Miquita Oliver en su podcast ‘Miss Me’ sobre su ascenso a la fama.

“Perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa. De repente era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro. Fue muy duro”.

Eilish dijo que su mejor amiga, Zoe, permaneció a su lado, pero que sus únicos otros amigos eran sus empleados.

“Y entonces fue mi cumpleaños 20 y recuerdo que miré alrededor de la habitación y sólo había gente a la que empleo. Y todos 15 años o más mayores que yo”, dijo.

Uno de sus empleados se marchó de repente y dejó de hablarle.

Eilish añadió: “Fue lo peor que me ha pasado. Y eso me hizo darme cuenta de que esto es un trabajo. Si me dejaban no volverían a verme”.

También dijo que, desde entonces, le cuesta ser cercana con la gente con la que trabaja, “porque me asustan mucho las pérdidas y tengo muchos problemas de abandono”, confesó.

A pesar de ello, dijo que desde entonces se ha puesto en contacto con sus antiguos amigos y ha hecho algunos nuevos por el camino.

Eilish añadió: «Hace exactamente un año, me reencontré con un montón de viejos amigos y ahora tengo muchos amigos. Ahora tengo un equipo. Podría ponerme a llorar. Ha sido lo más grande que me ha pasado”.

Dijo que cuando recientemente fue con ellos a una fiesta en Coachella, rompió a llorar.

“Yo estaba como, “Chicos, tengo amigos y los quiero mucho, y hace tanto tiempo que no tengo amigos. Lloré… y es literalmente porque ahora vuelvo a tener amistades”.

La cantautora continuó diciendo que la letra “But with a little help from my friends / I found the light in the tunnel at the end” (“Pero con un poco de ayuda de mis amigos / encontré la luz en el túnel al final”), del sencillo debut de Lilly Allen en 2006, la ayudó a inspirarse para hacer nuevos amigos.

Eilish habló anteriormente sobre la pérdida de amigos debido a la fama y las giras cuando su álbum debut despegó en 2019.

“Habiendo estado de gira, sé cómo funciona. Sé que te vas y es un poco que tus amigos estén tristes. Luego, te vas el tiempo suficiente como para que la vida siga adelante y ellos sigan haciendo cosas” (vía NME).

“Es lo mismo si alguien muere. Hay que seguir adelante. No deberías estar llorándoles cada dos segundos durante el resto de tu vida. Tienes que seguir adelante”.

Mientras tanto, Eilish compartió recientemente un video autodirigido para “Chihiro” de su nuevo álbum. Su gira mundial ‘Hit Me Hard And Soft’ está prevista que comience este otoño.