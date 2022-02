Con tan solo 20 años de edad, Billie Eilish es una de las artistas más importantes del momento y, ahora, la originaria de Los Angeles, California no se conforma con dominar la escena musical, pues ha sido nominada por primera vez a los premios Oscar que, como muchos sabrán, reconoce lo mejor de lo mejor del mundo del séptimo arte.

El día de hoy (8 de febrero), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados a los premios Oscar 2022, entre los que se destacan la propia Eilish y Beyoncé. Ambas colectan su primera nominación en los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Billie lo hace por su tema de ‘Bond’ “No Time To Die”, mientras que Bey lo está por “Be Alive”, su contribución a la banda sonora de ‘King Richard’.

“No Time To Die” ya ha ganado trofeos en los Globos de Oro 2022 y en los Grammys 2021, y ha sido nominada a los Critics’ Choice Movie Awards y a los Satellite Awards, entre otros.

Por su parte, “Be Alive” es el primer material de Beyoncé desde su álbum visual del 2020, ‘Black Is King’. El corte también fue nominado a la Mejor Canción Original en los Globos de Oro de este año, así como en los Hollywood Music in Media Awards del 2021.

Junto a ellas también están considerados Diane Warren (‘Four Good Days’), Lin-Manuel Miranda (‘Encanto’) y Van Morrison (‘Belfast’).

En la categoría de Mejor Partitura Original, Jonny Greenwood, de Radiohead, ha sido nominado por ‘The Power Of The Dog’. Se enfrentará a Hans Zimmer (‘Dune’), Nicholas Britell (‘Don’t Look Up’), Germaine Franco (‘Encanto’) y Alberto Iglesias (‘Parallel Mothers‘).

Entre los artistas que quedaron fuera de las listas están Jay-Z y Kid Cudi (‘The Harder They Fall’), Ariana Grande y Kid Cudi (‘Don’t Look Up’), H.E.R. (‘Bruised’), Sparks (‘Annette’) y U2 (‘Sing 2’). La partitura para ‘Spencer’, de Greenwood, tampoco logró el corte en la lista final de nominados.

La 94ª edición de los galardones de la Academia de Hollywood se celebrará el domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.