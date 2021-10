Billie Eilish se convertirá en la solista más joven en encabezar el festival de Glastonbury, cuando suba al icónico Pyramid Stage en junio del año que viene. La icono pop de 19 años de edad adelantó la noticia a través de Instagram, para que más tarde la propia co-organizadora del evento, Emily Eavis, confirmara la noticia.

“No podría estar más contenta. ¡Esto parece la forma perfecta de volver y no puedo esperar!”

Eilish hizo su debut en Glastonbury 2019, actuando ante un escenario repleto, luego de que su set fuera mejorado desde un espacio más pequeño en el escenario John Peel.

A principios de este año, Billie publicó su segundo álbum, ‘Happier Than Ever’, con gran éxito. Las letras de Eilish tocaban las dificultades de su extrema fama, incluyendo el mantenimiento de relaciones personales y románticas y la confianza en los demás, y con frecuencia exploraban un sonido más suave y clásico deudor de Peggy Lee y Frank Sinatra, que su abrasivo álbum debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

Eilish tendrá 20 años y seis meses de edad cuando encabece el festival. El artista más joven en encabezar Glastonbury antes que ella fue Mark Hamilton, de la banda británica Ash, quien tenía aproximadamente 20 años y tres meses cuando el grupo sustituyó a Steve Winwood como cabeza de cartel en 1997. El líder de Ash, Tim Wheeler, tenía 20 años y cinco meses.

Eilish es la primera cabeza de cartel que se anuncia para el festival del 2022, en el que los organizadores de Glastonbury confían en que sea un exitoso regreso después de que el Covid-19 provocara la cancelación de los eventos de 2020 y 2021.