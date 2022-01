La participación de Billie Eilish, Finneas & Hans Zimmer en el mundo del cine les ha hecho acreedores al Globo de Oro 2022, tal y como reporta NME.

Gracias al increíble trabajo realizado en ‘No Time To Die‘ y ‘Dune‘, el compositor, productor y genio, Hans Zimmer, logró nuevamente pisar la gala de los Globos de Oro con premiaciones importantes por “Mejor Soundtrack Original” para la adaptación de Denis Villeneuve, así como su retoque y maestría en la producción de “No Time To Die” de James Bond, interpretada por Billie Eilish.



Pese a la recepción mediática de ambas películas, la realidad es que su presencia en las nominaciones brilló por su ausencia, ya que en realidad los galardones fueron para Jane Campion y su increíble cinta ‘The Power Of The Dog‘, donde nada más y nada menos que Johnny Greenwood de Radiohead diseñó, produjo y realizó toda la música del filme, que ganó “Mejor película” en los Globos de Oro.

Esta no es la primera vez que Eilish irrumpe en la industria del cine; en 2020 lanzó un cortometraje conceptual que relataba la introspección emocional de Billie dentro del huracán de todo lo que le estaba sucediendo.

¿Su título? ‘Not My Responsability‘ y lo pueden ver por acá: