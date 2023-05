Después de un inesperado cambio de planes, el festival queretano Pulso GNP finalmente ha anunciado una nueva fecha y, de paso, un cartel renovado para su edición 2023.

Originalmente, el festival Pulso GNP 2023, que se realiza en el Autódromo de Querétaro; se llevaría a cabo el 6 de mayo con la participación de Residente, The War on Drugs, La Gusana Ciega y Moenia, por mencionar algunos.

Sin embargo, la organización del festival anunció poco después que pondrían en pausa el evento ya que por “problemas logísticos y programación de los talentos” ya no les sería posible seguir adelante con lo anunciado.

Ahora, Pulso GNP ha cambiado la primavera por el otoño, revelando que la próxima edición del festival se llevará a cabo el 7 de octubre. Así mismo, compartió un nuevo cartel que es liderado por Capital Cities, Evanescence, Morat, Sebastián Yatra, Siddharta y The Flaming Lips.

Sin embargo, en el camino se dejaron ir a varios talentos, incluyendo a Residente, Bellakath, Celest, Danny Ocean, Kygo, La Gusana Ciega, Love of Lesbian y The War on Drugs.

Se trata prácticamente de un cartel nuevo que, con toda seguridad, complacerá al público queretano y los foráneos que viajan para vivir la experiencia del festival Pulso GNP.

Cabe resaltar que los boletos adquiridos para la edición fallida del evento serán válidos para esta nueva fecha. A través del sistema eTicket aún hay boletaje disponible, con precios de $1,080 (más cargos por servicio) para acceso general Fase 1 y $2,470 (más cargo por servicio) en modalidad VIP Fase 2.