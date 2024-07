Dos de las más populares exponentes del reggaetón mexicano han dado de qué hablar recientemente, y no precisamente por su música. Se trata de Bellakath y Yeri MUA, quienes desee hace ya varias semanas han protagonizado una pelea en redes sociales criticándose desde el físico hasta la trayectoria musical.

que rica pelea se están dando Yeri Mua y Bellakath sus historias pic.twitter.com/bB2igizaGf — Isaí (@heroesdied) June 28, 2024

Bellakath dice que el reggaetón mexicano existe gracias a ella

Sin embargo, los comentarios de la intérprete de “Gatita” provocaron algunas reacciones encontradas entre los fanáticos, pues aseguró que el reggaetón mexicano no existiría si no fuera por ella.

En una historia de Instagram, y aparentemente aludiendo a Yeri MUA, Bellakath subrayó que ella no es influencer, sino reggaetonera; y desestimó a todas aquellas que quieran reclamar un lugar dentro del género.

Se autoproclamó la “patrona, pionera de toda la vida e inspiración” del reggaetón mexicano, y afirmó que todo lo que venga después de ella son copias.

“Yo me fui mundial con 300 mil seguidores porque yo no soy influencer, yo soy reguetonera, y eso tendrán que soportarlo, porque yo no me hice de polémicas, yo me hice de música y de ser una chingona en todo, y se seguirá demostrando. Los números hablan”.

¿Es cierto que Bellakath es pionera del reggaetón mexicano?

Aunque definitivamente es una de las exponentes que llevó al reggaetón mexicano a lo más alto del mainstream, Bellakath está muy lejos de ser considerada una pionera del género.

El Reguetón Mexa, presente en el país por más de dos décadas, es una fusión de diversas influencias que van desde la herencia del reguetón pionero de Puerto Rico y el dembow de la República Dominicana, hasta la música urbana electrónica en Panamá.

Además, incorpora elementos del barrio mexicano y la cultura sonidera (vía Urbanda Magazine).

En sus inicios en los años 2000, artistas como Big Metra y La Dinastía marcaron la primera ola del reguetón mexicano al combinar el dembow con el estilo sonidero mexicano. Esta generación abrió la puerta a una segunda época del género con exponentes locales como Pablito Mix, quien introdujo elementos de cumbia.