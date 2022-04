El baterista de Limp Bizkit, John Otto, y su hija Ava Otto, son los concursantes del reality show de baile Come Dance With Me 🕺🏻. El compositor Philip Lawrence, ganador de un premio Grammy, presenta el concurso de baile familiar, que debutó a través de CBS el pasado viernes 15 de abril.

Según la CBS, el programa “presenta a jóvenes bailarines de talento excepcional de todo el país que invitan a un miembro de la familia sin formación que ha apoyado sus sueños de baile a ser su pareja para tener la oportunidad de concursar por un gran premio”.

Entre los jueces del concurso se encuentran una de las bailarinas y actrices más prolíficas de Hollywood, Jenna Dewan; el famoso bailarín profesional Dexter Mayfield; y la reconocida coreógrafa de hip-hop Tricia Miranda.

A lo largo de la temporada, cada dúo aprenderá e interpretará diferentes estilos de baile; desde hip hop y salón hasta contemporáneo y teatral, entre otros. Doce equipos compiten por un premio máximo de $100,000 dólares.

A sus 11 años, Ava Otto ya ha conseguido importantes títulos, premios y becas en la industria de la danza, además de aparecer en películas y campañas de modelaje y servir de modelo para otras niñas que han sufrido acoso. En declaraciones a Celebrity Page sobre la experiencia de ‘Come Dance With Me’, Ava dijo:

“Yo era un poco mandona. Me gusta tener el control. Fue muy agradable”. John añadió: “Sólo intenté mantener un pie delante del otro y me preocupé de no intentar avergonzarla, y mucho menos de avergonzarme a mí mismo – ya me avergoncé”. Ava contraatacó: “Estuviste genial, no me avergonzaste. Estoy muy agradecida a todos los que nos apoyan”. Ha sido un gran paso para los dos, así que es genial saber que la gente nos apoya desde cualquier lugar.” Vía Celebrity Page.

Según TVLine, el estreno de dos horas de ‘Come Dance With Me’ promedió apenas dos millones de espectadores y sólo un 0.2 de rating. Sin embargo, el sitio advierte que los números en vivo y en el mismo día reportados en su columna de calificaciones no reflejan el rendimiento general de un programa, dado el aumento del uso de la reproducción diferida a través de DVR y plataformas de streaming, además de la visualización fuera de casa.

Puedes ver el primer episodio completo de ‘Come Dance With Me’ en CBS.com.

Mientras tanto, el año pasado, John Otto puso en marcha su propia escuela de música en línea, en la que sus lecciones se dirigen a todos los niveles, desde los bateristas principiantes hasta los expertos.