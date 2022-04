La Ohio State University Spring Athletic Band, acaba de rendir un tributo a Van Halen de manera inesperada en el show de medio tiempo de un juego universitario.

Si bien, el juego no da mucho de qué hablar ni es precisamente el partido del año, la manera en la que la banda interpretó “Runnin’ With the Devil,” “Dreams,” “Panama” y “Jump” durante el juego del pasado 16 de abril, fue tan épico que medios como MI no dejan de hablar de ello y, ahora nosotros, tampoco.

¿Quieren checarlo? Denle una vuelta por acá:

En otras noticias, Funko alista la figura Pop! de Eddie Van Halen y la necesitas en tu colección.