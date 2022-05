Guns N’ Roses y Metallica son dos de las bandas más grandes del planeta, igual que hace tres décadas. El bajista de GN’R, Duff McKagan, dice que la escena punk temprana es la responsable de la existencia de ambas agrupaciones, así como de Nine Inch Nails, Nirvana y otras más.

McKagan tocó en varias bandas de punk rock en Seattle a principios de la década de los ’80, como 10 Minute Warning y The Living, antes de trasladarse a Los Ángeles unos años después. Muy inspirado por The New York Dolls, más tarde compuso la canción “So Fine” de Use Your Illusion II de Guns, como homenaje al fallecido Johnny Thunders.

En una nueva entrevista con Stage Right Secrets, en el marco del estreno de ‘Pistol‘, la nueva serie de FX sobre los Sex Pistols ; McKagan elogió a las primeras bandas de punk de los 70 y explicó cómo tuvieron un profundo impacto en los grupos posteriores que surgieron en varios géneros.

“No aprendí a tocar su música en lo absoluto, como ‘Bodies’ o algo así. Más tarde aprendí las canciones. Pero era simplemente la forma en que Steve Jones atacaba la guitarra. Sólo agarré una y empecé a aprender”- dijo McKagan. “Y luego descubrí a Johnny Thunders antes de eso, y de ahí lo tomaba. Era como una escuela de música. Y luego Paul Cook es una especie de comienzo de la batería moderna del rock and roll – todo se remonta a Paul. Yo soy bajista, soy un tipo de la sección rítmica, así que Paul es el motor que formó al rock and roll, del ’77 en adelante”. Vía Stage Right Secrets.

Más adelante durante la conversación, McKagan habló sobre las minorías disidentes de la época punk asegurando que, apelando a la individualidad; existía una “escena de freaks” para todos los gustos. “Siempre había un pequeño concierto en alguna calle o en el centro al que podías ir, con gente de todas las edades”. The Clash, The Jam y los Ramones también fueron citados por el músico como grandes pilares del punk.

“La escena punk de entonces y lo que The Pistols ayudó a generar fue algo realmente especial”– recordó el bajista. “No habría Guns N’ Roses, no habría Metallica, Nine Inch Nails, Nirvana, puedes seguir. Foo Fighters. No habría habido nada de eso sin ellos”. Vía Stage Right Secrets.

Mientras tanto, ‘Pistol’, de Danny Boyle, se estrenará el próximo 31 de mayo en exclusiva a través de Hulu. Con respecto a Duff McKagan, puedes escuchar sus comentarios en torno a la importancia del punk a continuación.