El Corona Capital 2025, uno de los festivales más esperados en la Ciudad de México, se ha sumado a la promoción Concert Week de OCESA, que ofrece boletos al 2×1.

La iniciativa estará vigente del 4 al 8 de septiembre y también incluye otros conciertos de artistas internacionales y nacionales.

El anuncio ha generado comentarios entre los fans, pues muchos lo interpretan como un posible reflejo de ventas más lentas de lo esperado.

Sin embargo, OCESA presenta esta promoción como una forma de acercar más público a los recintos y dar acceso a boletos de algunos de los shows más demandados del año.

Conciertos incluidos en la promoción 2×1

Además del abono general del Corona Capital 2025, en la lista de eventos con boletos al 2×1 se encuentran nombres como:

Billy Idol en la CDMX.

en la CDMX. Los Fabulosos Cadillacs en la capital.

en la capital. Odisseo en Guadalajara y Monterrey.

en Guadalajara y Monterrey. Morrissey , con fechas en la CDMX y Guadalajara.

, con fechas en la CDMX y Guadalajara. Lila Downs, Los Bunkers, Panteón Rococó, Ximena Sariñana y muchos más.

La lista completa incluye más de 30 conciertos en distintas ciudades, entre ellos el Flow Fest, Esteman & Daniela Spalla, Anjunadeep, El Tri Sinfónico y The Rasmus.

Cómo comprar boletos al 2×1 en Concert Week

Para aprovechar la promoción, los boletos deben adquirirse en línea, únicamente a través de Ticketmaster o E-Ticket durante el periodo de la Concert Week.

Los pasos son sencillos:

Seleccionar el evento de tu preferencia. Elegir las localidades marcadas con el sello Concert Week. Al comprar dos boletos, el sistema solo cobrará uno. Realizar el pago con tarjeta de crédito o débito Banamex.

La promoción aplica en múltiplos de 2 (2, 4, 6 u 8 boletos), con un máximo de 8 por persona. Además, las compras a meses sin intereses solo estarán disponibles con tarjetas de crédito Banamex en compras mayores a $3,000 pesos.

Una oportunidad limitada

La Concert Week estará activa hasta el 8 de septiembre a las 23:59 horas o hasta agotar existencias. OCESA aclara que los boletos 2×1 solo aplican en localidades específicas y que la promoción es exclusiva para compras en línea.

Con esta estrategia, el Corona Capital y otros conciertos de gran convocatoria podrían vivir un repunte en ventas de último momento, lo que beneficia tanto a los fans como a los organizadores.