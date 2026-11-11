Bad Religion tocará el 11 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste de CDMX. Checa el horario, cuándo inicia la preventa Banamex y cómo comprar boletos.

Lo que debes saber

Bad Religion tocará el jueves 11 de marzo de 2027, a las 8:30 p.m., en el Pabellón Oeste de la CDMX .

tocará el jueves 11 de marzo de 2027, a las 8:30 p.m., en el de la . La preventa Banamex comienza el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 a.m.

comienza el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 a.m. La venta general arranca el viernes 13 de noviembre, también a las 11:00 a.m., por Ticketmaster.

Ahora sí, una noche para ellos. Bad Religion anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto en solitario el 11 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Nada de esperar su turno en un festival ni de correr entre escenarios: esta vez tendrán su propio show.

El anuncio llegó este miércoles 11 de noviembre a través de OCESA, que confirmó la fecha en su comunicado oficial. Por el momento no se han anunciado teloneros o bandas invitadas, así que habrá que estar pendientes de nuevas actualizaciones.

Bad Religion en CDMX 2027: fecha, sede y horario

La cita será un jueves por la noche en un recinto ubicado junto al Palacio de los Deportes. Estos son los datos confirmados para ir apartando la fecha:

Dato Información Artista Bad Religion Fecha Jueves 11 de marzo de 2027 Hora 8:30 p.m. Recinto Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes Ubicación Av. Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, CDMX Tipo de acceso anunciado Admisión general

¿Cuándo salen los boletos de Bad Religion y cuánto cuestan?

La primera oportunidad de compra será la preventa Banamex del jueves 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 a.m. La venta general comenzará el viernes 13 de noviembre a las 11:00 a.m. en Ticketmaster.

Al momento del anuncio, no se han publicado los precios. La ficha oficial indica que el evento será de admisión general y permite comprar hasta ocho boletos por persona. Puedes consultar las tarifas y la disponibilidad directamente en la página de boletos de Ticketmaster.

¿Vas con menores? El evento no establece una edad mínima, pero los niños a partir de tres años deben contar con boleto. También se restringe el acceso con mochilas, alimentos, bebidas y cámaras de lente desmontable, según la información publicada por la boletera.

De Vive Latino a un concierto propio: así regresa Bad Religion

La banda estadounidense, encabezada por Greg Graffin, suma más de cuatro décadas de trayectoria, 17 álbumes de estudio y un repertorio que ayudó a definir el punk melódico de California. En México también tiene una historia con los festivales: fue parte del Vive Latino 2024.

Esta nueva fecha tiene un atractivo distinto para sus seguidores: un concierto anunciado a nombre de Bad Religion y no como parte de un cartel con decenas de artistas. Para quienes querían dedicarles una noche completa, la oportunidad ya está puesta.

El repertorio todavía no está confirmado, aunque OCESA destacó canciones como “American Jesus”, “21st Century (Digital Boy)”, “You”, “Infected” y “Punk Rock Song”. Eso no significa que todas estén garantizadas para el concierto.

Su discografía también incluye Age of Unreason, el álbum que publicaron en 2019, una muestra de cómo la banda ha mantenido sus letras críticas sin soltar las guitarras veloces.

Así anunció OCESA el concierto de Bad Religion