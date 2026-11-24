Bad Bunny y Roger Waters figuran entre los posibles invitados a la toma de posesión de Lula en Brasil. Esto dicen los reportes y qué falta confirmar.

Lo que debes saber

Bad Bunny y Roger Waters estarían entre los artistas invitados a la celebración de la toma de posesión de Lula, el 5 de enero de 2027, en Brasilia.

Manu Chao y Tom Morello también estarían en negociaciones para participar, aunque la programación completa todavía no se anuncia oficialmente.

UOL reporta que ninguno de los dos artistas está confirmado oficialmente.

No es una colaboración que uno esperaría ver en un festival cualquiera: Bad Bunny y Roger Waters figuran entre los artistas que podrían participar en la celebración por el inicio del cuarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Eso sí, los reportes brasileños no coinciden sobre si sus contratos ya están cerrados.

Bad Bunny y Roger Waters encabezarían el espectáculo de Lula

La información fue difundida inicialmente por el periodista Lauro Jardim, del diario brasileño O Globo. Según estos reportes, Bad Bunny y Roger Waters ya habrían sido contratados para presentarse en la celebración musical que acompañará el inicio del cuarto mandato presidencial de Lula da Silva.

La organización está a cargo de Janja, quien también coordinó las actividades culturales de la toma de posesión de 2023. Aquella celebración reunió a decenas de artistas en Brasilia y fue conocida popularmente como “Janjapalooza”. Para la edición de 2027, la intención sería repetir el formato de un gran festival abierto al público.

Sin embargo, todavía no existe una programación oficial completa. Mientras algunos medios brasileños reportan a ambos músicos como confirmados, otros señalan que las conversaciones no han terminado y que los acuerdos aún deben cerrarse.

Manu Chao y Tom Morello también podrían participar

Además de las dos figuras principales, la organización estaría buscando sumar a otros músicos internacionales. Entre los nombres mencionados aparecen Manu Chao y Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave.

De acuerdo con O Globo, las negociaciones con ambos artistas estarían avanzadas y la primera dama esperaba cerrar la lista de invitados principales antes de terminar esta semana.

La posible participación de estos músicos también tiene un componente político. Morello ha expresado públicamente su respaldo a Lula, mientras que Waters mantiene una relación cercana con el mandatario brasileño desde hace varios años.

Bad Bunny ya había apoyado la campaña de Lula con una de sus canciones

La posible presentación del puertorriqueño no sería un acercamiento aislado a la política brasileña. En septiembre de 2026, Lula compartió un video de campaña que utilizaba una adaptación en portugués de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, canción incluida en el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El tema original habla sobre la identidad puertorriqueña y el riesgo de perder territorio y cultura ante la influencia de Estados Unidos. Para el video brasileño, la melodía se conservó, pero la letra fue adaptada para abordar la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales y la defensa del territorio.

La campaña informó que el equipo de Bad Bunny autorizó el uso de la composición. La versión adaptada incorporó referencias a los ríos, las playas y las tierras raras de Brasil, trasladando el mensaje de la canción a la realidad política del país.

Roger Waters mantiene una relación cercana con Lula

Por su parte, Roger Waters ha manifestado su apoyo a Lula durante distintos momentos de su trayectoria política. En 2018, cuando el mandatario se encontraba en prisión, el cofundador de Pink Floyd intentó visitarlo, aunque no consiguió hacerlo.

Ambos finalmente se encontraron en octubre de 2023, cuando Waters visitó el Palacio de Planalto, en Brasilia. El músico británico ha mantenido durante años una postura pública sobre temas políticos y sociales, tanto dentro como fuera de sus conciertos.

La fecha prevista es el 5 de enero de 2027. Todavía falta que los organizadores anuncien el programa musical.

¿Ya están confirmados Bad Bunny y Roger Waters para la fiesta?

La columna de Lauro Jardim, retomada por Ac24horas, los da por contratados. Sin embargo, UOL informó este 24 de noviembre que la participación de ambos sigue sin confirmarse. No hay un cartel definitivo anunciado por los organizadores. En LifeBoxset también hemos documentado las posturas públicas de Bad Bunny sobre la migración. Para seguir las novedades de ambos artistas, consulta nuestra sección de Música.

La ceremonia presidencial y la celebración musical son actividades distintas. Que se haya fijado el 5 de enero de 2027 para el inicio del mandato no significa que ya exista un horario para las actuaciones. Tampoco hay información confirmada sobre transmisiones para quienes quieran seguir el evento desde México.