Todavía faltan cuatro meses para que Bad Bunny llegue con su ‘World Hottest Tour’ a territorio nacional; sin embargo, tanto el público como la crítica ya están especulando sobre el setlist que escucharemos los mexicanos… ¡con más de 40 canciones!

Después de arrancar con un magno concierto en su natal Puerto Rico, Bad Bunny inició oficialmente su gira el pasado viernes (5 de agosto) en el Camping World Stadium en Orlando, Florida, frente a un recinto abarrotado.

Como consta en distinto videos publicados en redes sociales, el boricua está “tirando la casa por la ventana” con alucinantes escenografías (que incluyen plataformas levadizas y delfines voladores); además de un setlist verdaderamente maratónico.

Delfines voladores en el concierto de Bad Bunny en Orlando. 🐬 pic.twitter.com/G5EUAZQEEQ — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) August 6, 2022

Aunque la carrera del “conejo malo” apenas abarca poco más de 6 años, ello no es impedimento para que ahora pueda darse el lujo de ofrecer un setlist de más de 40 canciones. En él encontraremos cortes de todos sus álbumes; ‘X100PRE’ del 2018; ‘YHLQMDLG ‘del 2020; ‘El Ultimo Tour del Mundo’ del 2020 y, por supuesto, de ‘Un Verano Sin Ti‘, su más reciente material discográfico, y el principal promotor de esta gira.

Pero eso no es todo. Los fanáticos de Bad Bunny se alegrarán al saber que el reguetonero no ha olvidado sus raíces ya que temas como “Soy Peor” “Tu No Metes Cabra” o “Me Mata”, que llegaron a las listas de éxitos incluso antes que sus discos; también forman parte del ‘World Hottest Tour‘.

Bad Bunny se presentará por partida triple en México el 3 de diciembre en el Estadio BBVA en Monterrey; y los 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca, fechas con las cuales dará por concluida su multimillonaria gira.

Posible setlist de Bad Bunny en México