Spotify y Apple Music, los dos mayores jugadores del streaming musical, han anunciado las canciones y álbumes más populares a nivel mundial durante 2021 (en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 27 de noviembre).

Según números publicados en The Guardian, por segundo año consecutivo el artista más reproducido en Spotify es el puertorriqueño Bad Bunny, cuyas canciones fueron retransmitidas un total de 9 mil 100 millones de veces, frente a los 8 mil 300 millones de 2020; una muestra de cómo el mercado del streaming sigue creciendo junto a la popularidad del cantante y rapero.

Tras publicar dos álbumes de estudio y un recopilatorio en 2020, Bad Bunny lanzó una serie de singles en 2021, incluido el éxito “Yonaguni”, que se encuentra en el Top 10 de Estados Unidos. Le siguen Taylor Swift, Drake, Justin Bieber y BTS en el Top 5 de los artistas más escuchados.

La estrella californiana del pop Olivia Rodrigo, de tan solo 18 años, fue la canción y el álbum más vistos en Spotify, tras el gran éxito de su álbum debut, ‘Sour’.

Poco conocida a principios de año, más allá de los fans adolescentes de su actuación; una serie de éxitos sobre el amor y la angustia adolescente, entre airados y melancólicos, la convirtieron en una de las mayores estrellas del pop mundial: es la única artista nominada en todas las “cuatro grandes” categorías de los premios Grammy 2022.

Su balada de ruptura, “Drivers License”, encabezó la lista de Spotify con 1,100 millones de streams, y quedó en segundo lugar, tras “Dynamite” de BTS, en la lista de canciones más reproducidas de Apple Music. Rodrigo también aparece en el número 4 de la lista global de Spotify con la canción pop-punk “Good 4 U”, que fue la más escuchada en el Reino Unido tanto en Spotify como en Apple Music.

“Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X; “Stay” de The Kid Laroi & Justin Bieber y “Levitating” de Dua Lipa completan el resto del Top 5 de la lista global de Spotify; mientras que “Positions” de Ariana Grande, “For the Night” de Pop Smoke y “Blinding Lights” de The Weeknd aparecen en la de Apple.

El material del 2020 de Lipa, ‘Future Nostalgia’, también siguió siendo popular este año, y fue el segundo álbum más reproducido en Spotify, seguido por los elepés completos de Justin Bieber, Ed Sheeran y Doja Cat.

En el Reino Unido, donde la popularidad de Bad Bunny es considerablemente inferior que en la de otros países; Drake es el artista más reproducido en Spotify. Tanto a nivel mundial como en UK, ‘The Joe Rogan Experience’ fue el podcast más popular del año.