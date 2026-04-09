La exitosa banda japonesa BABYMETAL anuncia un concierto especial de estadio en México. Conoce las fechas, preventa y venta de boletos.

Asegura tus boletos para ver el espectacular cierre de gira de BABYMETAL en el Estadio Fray Nano. Conoce todos los detalles de la preventa y aparta tu lugar en el show hoy mismo.

Lo que debes saber:

BABYMETAL tocará el 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Fray Nano .

tocará el 12 de diciembre de 2026 en el . La banda de metal I Prevail abrirá el show en la Ciudad de México .

abrirá el show en la . La preventa oficial de boletos arranca el 20 de abril con registro previo.

La famosa agrupación japonesa BABYMETAL confirmó su esperado regreso a México con un concierto masivo sin precedentes. El trío asiático se presentará el 12 de diciembre de 2026 en las instalaciones del Estadio Fray Nano, ubicado en la Ciudad de México.

Este evento marca un hito en la trayectoria de la banda dentro del territorio nacional. La producción catalogó la fecha como un espectáculo especial de estadio que servirá para cerrar oficialmente su ambiciosa gira mundial. Además, la banda de post-hardcore I Prevail fungirá como el acto invitado para calentar los motores de los fans.

Fecha y sede oficial para el concierto en México

El Estadio Fray Nano es el recinto elegido para albergar la enorme producción escénica y visual que caracteriza al grupo de kawaii metal. La cita pactada para el 12 de diciembre de 2026 promete una noche llena de energía y memorables coreografías en la capital del país.

A diferencia de sus visitas anteriores en foros cerrados, esta ocasión marca su primer show estelar a gran escala en un recinto abierto de este tipo en México.

Cómo comprar boletos: Fechas de registro y preventa

Para asegurar un lugar en el show, los organizadores implementaron un sistema de registro previo para los fans más leales. Los interesados deben registrarse en el sitio oficial antes del 5 de abril de 2026 para recibir un código especial por correo electrónico.

Las fases de venta quedan organizadas de la siguiente manera:

Registro de fans: Disponible hasta el 5 de abril.

Disponible hasta el 5 de abril. Preventa exclusiva: Inicia el 20 de abril (solo con código y enlace oficial).

Inicia el 20 de abril (solo con código y enlace oficial). Venta general: Inicia el 22 de abril a las 10:00 AM en hora local.

Los precios oficiales y el mapa de zonas del estadio se revelarán durante el inicio de la preventa. Te recomendamos mantenerte atento a los canales de la banda y acceder al sitio web de BABYMETAL o revisar portales informativos como Sopitas para futuras actualizaciones.