Grupo Eco recibió un pago de GMX Seguros por el accidente del Axe Ceremonia. El documento se conoció en la audiencia judicial del 18 de octubre de 2026.

Lo que debes saber

24 Horas reportó que Grupo Eco cobró un seguro de GMX Seguros tras la tragedia del Axe Ceremonia .

reportó que cobró un seguro de tras la tragedia del . El documento presentado en la audiencia del 18 de octubre contempla justificar el uso de los recursos.

La familia de Miguel Ángel Rojas mantiene su exigencia de justicia. El pago no determina responsabilidades penales.

Grupo Eco, empresa organizadora del festival Axe Ceremonia, recibió un pago de una aseguradora relacionado con el accidente en el que murieron Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en abril de 2025. El cobro fue revelado durante una audiencia judicial en Ciudad de México, según un reporte de 24 Horas publicado el 19 de octubre de 2026. El hecho abre nuevas preguntas sobre el uso de los recursos, pero no determina la responsabilidad penal de las empresas investigadas.

¿Qué revela el documento del seguro de Grupo Eco?

La Agencia de los Socios, también identificada como Grupo Eco, figura como la entidad asegurada en el escrito de GMX Seguros. El documento fue presentado por Operadora Eclectic durante la audiencia del 18 de octubre y es parte de los elementos examinados en el caso. LifeBoxset también ha documentado la posición de otras empresas relacionadas con el festival.

Según el reporte original de 24 Horas, el escrito de GMX Seguros señala que el pago al asegurado, La Agencia de los Socios, estaba sujeto a que justificara el destino del dinero. Los recursos se relacionan con gastos legales y reparación del daño a las familias. El medio no publica una cantidad del pago.

Operadora Eclectic, concesionaria del Parque Bicentenario cuando ocurrió el accidente, presentó el documento durante la audiencia del 18 de octubre. La representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas dijo a 24 Horas que desconocía el cobro hasta ese momento. Se trata de la versión de los abogados de la familia, recogida por el medio.

¿Qué se sabe de los acuerdos reparatorios con las familias?

La existencia del pago no permite establecer por sí sola la cantidad entregada, el uso final de cada recurso o la conclusión de los procedimientos legales.

De acuerdo con 24 Horas, el 29 de mayo de 2026 la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con las partes imputadas, salvo Operadora Eclectic. La familia de Miguel Ángel Rojas mantiene el proceso judicial y pide que se determinen las responsabilidades por su fallecimiento. La Jornada informó sobre esta exigencia el 18 de octubre.

El cobro del seguro, por sí solo, no determina quién es responsable penalmente ni significa que todas las disputas legales hayan concluido. El destino de los recursos y los acuerdos alcanzados deben distinguirse de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.

¿Qué responsabilidad atribuyen a Operadora Eclectic?

Según lo publicado por 24 Horas, Operadora Eclectic presentó el documento para respaldar su postura de que la organización del festival correspondía a Grupo Eco. La concesionaria argumentó que se limitó a gestionar permisos y contratos y a facilitar las instalaciones. Es su posición dentro del litigio, no una conclusión judicial.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina y la asesoría legal de la familia Rojas consideran que también debe investigarse si la concesionaria cumplió con sus obligaciones de supervisión en materia de Protección Civil.

La investigación incluye el ingreso de estructuras decorativas sostenidas por grúas que, según la Fiscalía, no estaban contempladas en el Programa Especial de Protección Civil presentado ante las autoridades. Puedes consultar más antecedentes en nuestra nota sobre las personas y empresas imputadas por la tragedia del Axe Ceremonia.

¿En qué etapa está el caso Axe Ceremonia?

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando una estructura decorativa sostenida por una plataforma elevadora cayó sobre Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas mientras trabajaban como fotoperiodistas en el festival. Ambos murieron a consecuencia de las lesiones.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha investigado la participación de personas y empresas relacionadas con la organización, producción y operación del evento, así como de quienes debían verificar las medidas de seguridad. N+ reportó que las estructuras utilizadas no estaban incluidas en el programa de Protección Civil presentado previamente.

La información sobre el seguro se conoció en medio de las audiencias para resolver la situación jurídica de los implicados. El cobro no equivale a una sentencia ni demuestra por sí mismo cómo se distribuyeron los recursos. La determinación de responsabilidades corresponde al Poder Judicial.