Suena chistoso que Avril Lavigne, quien al inicio de su carrera fuera considerada más una estrella pop producto de la industria de la música que una artista “rock” o “punk”, esté emocionada por las nuevas generaciones descubriendo la música rock hoy en día.

Sin embargo, si lo piensan, hemos pasado por muchos géneros diferentes desde el 2002 en que salió ‘Let Go‘; desde reggeaton hasta EDC, pasando por diferentes sub-géneros que han sumado a la diversidad sonora de nuestros tiempos.

Así que el que Avril, quien ha sobrevivido a todos estos años de subidas y bajas y aún mantiene el mismo espectro sonoro se sienta orgullosa, tiene algo de mérito si lo piensan.

Ahora con la llegada de ‘Love Sux‘, su última producción de estudio liberada el pasado 25 de febrero, la cantante ha estado ofreciendo diversas entrevistas como la que dio para Uproxx, donde dijo que después de tantos DJs y productores que conquistaron el mercado digital desde Soundcloud hasta Bandcamp, le resulta refrescante saber que hay quienes están poco a poco regresando a las guitarras:

“El pop-punk tardó en ser aceptado por todos los espectros de la música; si bien lo tuvo a nivel comercial, tardó años en que dejara de ser un gusto “culposo”, así que me resulta muy interesante que hoy los chicos estén regresando a las guitarras y reviviendo un poco ese movimiento emo”.

¡Y no se equivoca! Recordemos que el festival “When We Were Young” enfocado a treintones ex-emo, está siendo un fenómeno a nivel mundial, así que no es ninguna sorpresa que las nuevas generaciones, encuentren curioso este movimiento y se quieran sumar.