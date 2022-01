El sacrificio de Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’ es, en muchos sentidos, una inversión de los momentos finales de “Tony Stark” en ‘Avengers: Endgame’. En esta última película, “Tony” (Robert Downey Jr.) da su vida para salvar el mundo, marcando el final de un arco de once años para el héroe original del UCM. Muere empuñando las piedras del infinito, derrotando a “Thanos” y su ejército con un chasquido de dedos.

Aunque esa declaración marcó el final de la película, solo fue el comienzo para el UCM. La franquicia de ‘Iron Man’ continuó y trajo a más superhéroes queridos de Marvel a la mezcla también. Sin embargo, debido a problemas de derechos, no fue hasta ‘Capitán América: Civil War’ en 2016 que Marvel Studios pudo finalmente traer a “Spider-Man”, con “Tony” jugando un papel esencial y formativo en la introducción del personaje.

En ‘Spider-Man: No Way Home’, “Peter” debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos, ya que toma la decisión de dejar que el mundo olvide que “Peter Parker” ha existido para salvarlo del daño que ha hecho. Debido a esto, pierde a todas las personas que aprecia, sobre todo a “M.J”., “Ned” y “Happy”. Aunque no muere como “Tony”, en cierto sentido “Peter” también da su vida para salvar el mundo, sólo que se ve obligado a enfrentarse a esa pérdida una y otra vez mientras sigue existiendo a su paso.

Mientras que la historia de “Tony” termina con una aceptación triunfal, aunque agridulce, de su identidad; ‘Spider-Man: No Way Home’ termina con la pérdida de la vida de “Peter”.

A los ojos del resto del mundo, tendrá que empezar de cero para construirse una nueva identidad tras sacrificar la anterior. Pero “Peter” sigue teniendo todos los recuerdos de todas las personas, lugares y experiencias que le han formado a lo largo de los años. Puede que haya perdido su vida, pero no se ha perdido a sí mismo. A diferencia de “Tony”, “Peter” puede volver a empezar y convertir su final en un comienzo; sin embargo, ese nuevo comienzo será mucho más significativo por todo lo que dejó para llegar a él.