La Device Orchestra, proyecto que ha tomado fuerza a lo largo de los años por tomar canciones y realizar covers con diferentes utencilios, como el que acaban de hacer de “Harder, Better, Faster, Stronger” con un bonche de cepillos de dientes.

Tal y como NME reporta, el proyecto que ya en el pasado covereó a Adele & Britney Spears, ahora decidió irse con el dúo francés para renovar su exitoso sencillo del 2001 proveniente de la película animada ‘Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem‘.

Conectados a una máquina “Vibra tone”, diferentes armonías fueron configuradas en post para lograr que el los sonidos se adaptaran a una rítmica paralela a las secuencias de la canción original. Así pues, un par de arreglos musicales, filtros y “plugs”, logran hacer de esta casera pero genial versión, una obra maestra que pueden disfrutar a continuación:

En otras noticias, mira a la promesa del rock Nandi Bushell, rifarse su propio cover de la canción “Rap God” de Eminem.