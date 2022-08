Aunque no nos lo esperábamos, la verdad es que Castor Hetfield, hijo del líder de Metallica, James Hetfield, ha logrado que poco a poco el mundo hable de su banda y se sumerja en su música, 100% por méritos propios. ¿Uno de ellos? Sus intentos conciertos.

Tal y como blabbermouth reporta, hace unos días la banda compartió un video diario de su viaje al BottleRock Napa Valley festival, donde ofrecieron un poderoso set que dejó a toda la gente completamente sorprendida.

Si bien, en diciembre del año pasado BASTARDANE compartió escenario con TAIPEI HOUSTON & OTTTO, bandas de los hijos de Lars Ulrich & Robert Trujillo, tal parece ser que poco se había hablado de lo increíblemente bien que lo hace el hijo de Hetfield en el escenario.

Y sí, es cierto; por muy bien que lo hayan estado haciendo, la gente no puede evitar hablar de su padre cuando hacen algo. Incluso nosotros. Sin embargo, hoy podemos decirles que esta no es una nota para compararlos, sino para demostrarles que BASTARDANE la trae y, que de venir a México, no dudamos que logren quedarse bien parados en el corazón de los fans nacionales.

Chequen por acá el video diario. Además de tocar muy bien, se ve que son grandes personas para tourear.

En otras noticias, mientras que su hijo hace lo suyo, James Hetfield continúa haciendo historia demostrando que la edad está en tu mente.