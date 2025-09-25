El esperado concierto de la banda de heavy metal Ghost en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se vio interrumpido de manera inesperada, generando reacciones inmediatas entre los asistentes que ya estaban en el recinto.

Cancelación de última hora por problemas de salud

Minutos antes de que la banda subiera al escenario, la organización informó que el espectáculo sería cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, líder del grupo.

El anuncio se proyectó en las pantallas del recinto y se reprodujo por los altavoces, generando sorpresa y confusión entre los fans.

El mensaje también aclaraba que los conciertos programados para los días 24 y 25 de septiembre seguirían adelante, ya que ambos tenían entradas agotadas.

Sin embargo, para quienes esperaban el show esa noche, la noticia fue un duro golpe.

Tras la cancelación del concierto de Ghost, fans, molestos, exigen a la banda una nueva fecha: "No se nos hace justo", dicen.

❌ El esperado concierto de #Ghost en #CDMX quedó cancelado. Los espectadores que habían llegado al Palacio de los Deportes tuvieron que abandonar el recinto.

Reacciones de los asistentes

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el instante exacto en que los fans recibieron la noticia.

Al principio, algunos asistentes aplaudieron pensando que se trataba de un anuncio positivo; sin embargo, cuando comprendieron que la función estaba cancelada, la decepción se hizo evidente.

Se escucharon comentarios de indignación y frustración: “¿Es neta? Vine desde Querétaro a esto”; “¿En serio o es clickbait?”; “Vengo desde muy lejos”, compartieron varios fans, mostrando la mezcla de sorpresa y molestia por la cancelación de último minuto.

Cómo solicitar reembolsos

La organización también detalló el procedimiento para que los fans afectados puedan recuperar su dinero.

Los boletos adquiridos en línea serán reembolsados automáticamente a la tarjeta utilizada para la compra, siguiendo los tiempos de procesamiento de cada banco.

Para quienes compraron entradas a través de puntos Ticketmaster, podrán solicitar el reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo punto de venta donde realizaron la compra.

A pesar de la decepción, los seguidores de Ghost esperan que las próximas presentaciones programadas se realicen sin contratiempos.