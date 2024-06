Algunos dicen por ahí que el regional mexicano es el nuevo rock, y podrían tener razón. El mes pasado, Carín León abrió uno de los conciertos de The Rolling Stones en los Estados Unidos, demostrando el potencial que la música mexicana tiene en el mundo.

Habló de eso y otras cosas con Adela Micha, en el programa que transmite en YouTube.

Carín León, de 34 años y originario de Hermosillo, Sonora, se ha consolidado como uno de los cantantes más exitosos de esta nueva ola del regional mexicano. Fue esa popularidad la que, según él, lo llevó a ser invitado por The Rolling Stones a abrir uno de sus conciertos.

“Están viendo todo el crecimiento [del regional mexicano ], y el que se tapa los ojos no ve. Creo que para nosotros fue algo muy común pero para ellos es algo nuevo, algo exótico, algo diferente, a lo mejor eso”.

“También la similitud que tiene mi música con el rock, con el country. (…) Algún día tenía que pasar algo impresionante”.

Great night in Glendale! Special thanks to Electric Mud and Carin León for opening the show! pic.twitter.com/vxNw66YdwK