Si se mira atrás durante los últimos 20 años; es difícil no considerar a los Arctic Monkeys como una de las agrupaciones definitorias de toda una generación. La banda nacida en Sheffield, Inglaterra, ha trascendido sus orígenes en una tienda de kebabs y ahora es un grupo con estrellas Michelin capaz de llenar estadios y festivales a donde va. Si hay una banda que ha dominado el siglo en el rock ‘n’ roll hasta ahora, tienen que ser los Arctic Monkeys.

Seis LPs de éxito, dos álbumes en directo y dos EPs después, la banda -el líder Alex Turner, el guitarrista principal Jamie Cook, el bajista Nick O’Malley y el baterista Matt Helders– ha sufrido varias transformaciones. Desde la naturaleza punk de su primer material hasta el elevado pop de guitarras de ‘Suck It And See’ de 2011 y el opus experimental que es ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ de 2018, se han mantenido como uno de los actos más rompedores e influyentes de nuestros tiempos durante la última década y media.

Arctic Monkeys se formó en 2002 en Sheffield, Inglaterra. Tras grabar y distribuir demos de forma independiente, la banda publicó su primer EP, ‘Five Minutes with Arctic Monkeys’, el 30 de mayo de 2005. Entre varias ofertas, Domino Recording Company fue el sello preferido por la banda, y firmaron un contrato con el grupo londinense en junio de 2005. El primer lanzamiento de Arctic Monkeys con Domino fue el sencillo “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, que debutó en el número uno en el Reino Unido.

Ha habido mucha reinvención a lo largo del camino, con cada álbum a su vez mostrando lados nuevos e inéditos del sonido de la banda. Desde su debut hasta ‘Tranquility Base Hotel and Casino’, estos son los álbumes de los Arctic Monkeys.

6. Tranquility Base Hotel & Casino

‘Tranquility Base Hotel & Casino’ es el sexto álbum de Arctic Monkeys, publicado el 11 de mayo de 2018 por Domino Recording Company. Fue escrito por el líder de la banda Alex Turner en 2016 en un piano Steinway Vertegrand en su casa de Los Ángeles.

El álbum presenta un sonido rico que encarna el pop psicodélico, el lounge pop, el space pop y el glam rock, así como elementos de jazz. Se aleja mucho de los anteriores trabajos de la banda, en los que abundaban las guitarras, y es menos accesible que su predecesor, ‘AM’, de gran éxito internacional.

El propio Turner diseñó la portada del álbum, que representa un complejo turístico con recortes de cartón y una grabadora. El título hace referencia a la base Tranquility, el lugar donde se produjo el alunizaje del Apolo 11 en 1969.

5. Suck It And See

‘Suck It and See’ es el cuarto álbum de Arctic Monkeys, publicado el 6 de junio de 2011. Fue producido por James Ford, colaborador de la banda desde hace mucho tiempo, y se grabó en los estudios Sound City de Los Ángeles. Ford y el baterista Matt Helders prometieron ofrecer un sonido más “instantáneo”, “poppy” y “vintage” en comparación con el anterior álbum de la banda, Humbug (2009), más oscuro y polarizante.

Desde la anhelante “She’s Thunderstorms” hasta la soleada “That’s Where You’re Wrong”, el álbum vio a Turner adoptar el papel de enamorado como nunca antes. Desde el punto de vista lírico, el vocalista estaba en la cima de su carrera, pasando de lo maravillosamente disparatado (“Library Pictures”) a lo profundo (“Piledriver Waltz”), y mostrando en todo momento su entrega poética con un encanto coqueto.

4. Humbug

‘Humbug’ se publicó el 19 de agosto de 2009 como tercer elepé de la banda, y fue grabado íntegramente en Estados Unidos. Los Arctic Monkeys trabajaron con Josh Homme (Queens of the Stone Age), quien produjo temas grabados en Los Ángeles y el desierto de Mojave junto a las grabaciones de Nueva York producidas por James Ford. Musicalmente, la guitarra del álbum tiene un tono desértico/surfero. También se utilizaron instrumentos de percusión como xilófonos, glockenspiels y shakers.

El lanzamiento precedió las populares actuaciones de la banda en los festivales de Reading y Leeds a finales de esa semana. Se situó en el primer puesto de la lista de álbumes del Reino Unido y fue certificado como disco de platino en ese país.

Aunque ‘Humbug’ no recibió el grado de aclamación que recibieron tanto ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ (2006) como ‘Favourite Worst Nightmare’ por parte de la crítica; recibió reseñas generalmente positivas, y los críticos señalaron que la banda amplió su sonido y sus temas, mientras que el tono del álbum es más relajado que su “agresivo” disco anterior.

3. Favourite Worst Nightmare

‘Favourite Worst Nightmare’ se publicó el 23 de abril de 2007. Grabado en los estudios Miloco del este de Londres con los productores James Ford y Mike Crossey; el álbum fue precedido por el lanzamiento de “Brianstorm” el 16 de abril de 2007. Este es el primer álbum de la banda con el bajista Nick O’Malley, quien sustituyó a Andy Nicholson.

En comparación con el álbum de debut de la banda, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, el álbum se considera más ambicioso, con la introducción de sonidos ambientales y ritmos de batería ampliados. Al igual que el debut de Arctic Monkey, fue un éxito generalizado de la crítica, que destacó la nueva profundidad emocional de la banda y la madurez de Turner a la hora de componer sus canciones.

2. AM

Fue producido por James Ford y co-producido por Ross Orton en Sage & Sound Recording en Los Ángeles y Rancho De La Luna en Joshua Tree, California, y lanzado en septiembre de 2013 a través de Domino.

Inspirándose en una amplia gama de géneros, incluyendo el rock psicodélico, el blues rock, el hard rock, el heavy metal, el rock del desierto, el R&B y el soul; ‘AM’ marca notablemente la primera incursión de Arctic Monkeys en el hip hop.

“Si puedes encontrar una manera de manipular los instrumentos o los sonidos hasta el punto de que suene un poco como un ritmo de hip-hop que sería el jefe en tu coche, entonces creo que hay algo bastante bueno en eso”. Alex Turner vía NME, 2013.

La banda adoptó un enfoque diferente para la grabación del álbum en comparación con su anterior disco, ‘Suck It and See’, poniendo más énfasis en la creación de un “álbum de estudio”, según el líder Alex Turner. La banda incorporó nuevos instrumentos como el piano, el órgano, la guitarra Hohner y la caja de ritmos vintage. La temática del esfuerzo gira en torno a la frustración que rodea al romance tóxico, el sexo y la soledad.

1. Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not

‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ se convirtió en el álbum debut que más rápido se vendió en la historia de la música británica en 2006, lanzando a los cuatro adolescentes de Sheffield a los reinos del mega-estrellato con sólo 20 años.

En 2002, el conjunto regalaba con frecuencia demos en los conciertos, lo que hizo que su música terminara en redes sociales. A medida que la atención crecía enormemente, la banda había cosechado una gran demanda por parte de los fans, la prensa y la industria musical. Varios de los temas del álbum se publicaron gratuitamente a través de Internet a finales de 2004, y se consolidaron en el recopilatorio no oficial ‘Beneath the Boardwalk’.

Musicalmente, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ incluye indie rock, garage rock revival, post-punk revival, punk rock, rock alternativo y britpop. Su contenido temático se ha asimilado a un concepto, generalmente relacionado con la vida nocturna; incluyendo lirismo en torno a las discotecas y los pubs, y el romance desde la perspectiva adolescente.