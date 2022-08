A cuatro años del lanzamiento de ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘ (2018), Arctic Monkeys está de vuelta con el anuncio de su séptimo material discográfico. Se titulará ‘The Car‘ y estará disponible el próximo 21 de octubre a través de Domino Records.

Según una entrevista concedida a The Big Issue, en el marco del anuncio; ‘The Car’ fue escrito por Alex Turner y producido, de nueva cuenta, por James Ford (Simian Mobile Disco). La grabación se desarrolló en tres locaciones distintas: Butley Priory de Suffolk, en los estudios RAK de Londres y en La Frette de París.

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

Sobre la línea melódica que habrá de seguir este nuevo esfuerzo, Turner aseguró que “será más ruidoso“, ya que toma inspiración de dos titanes de la música: Led Zeppelin y The Rolling Stones. Explicó que se retiraron al área rural de Sufftok para la primera grabación, y comparo éste método con los utilizados por las grandes bandas de antaño.

“Había un montón de discos de Led Zeppelin y de los Stones en esa casa en el campo, y luego lo ordenaron todo y lo sobregrabaron en otro lugar. Fuimos allí en verano, cogimos todo el equipo, conseguimos el material en bruto y luego lo llevamos a otro sitio”. Vía The Big Issue.

En otra parte de la entrevista, el líder admitió que ‘The Car’ comparte ciertas similitudes con ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ pero que, en esta ocasión, “la ciencia ficción está fuera de la mesa. Volvemos a la tierra“.

Mira a continuación el arte oficial de ‘The Car’ (la fotografía fue tomada por el baterista Matt Helders), y revisa el tracklist completo. Incluye una canción titulada “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, que la banda estrenó ayer (23 de agosto) en Zúrich.

The Car:

01 There’d Better Be a Mirrorball

02 I Ain’t Quite Where I Think I Am

03 Sculptures of Anything Goes

04 Jet Skis on the Moat

05 Body Paint

06 The Car

07 Big Ideas

08 Hello You

09 Mr Schwartz

10 Perfect Sense