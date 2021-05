Arcade Fire ha sido una presencia imponente en la escena indie durante más de 20 años, y han desarrollado una sólida base de fanáticos durante ese período con un catálogo de álbumes aclamados y comercialmente exitosos, e incluso un puesto estelar durante Glastonbury en 2014, el titán de los festivales europeos.

Desde su primera maqueta en 2001 hasta su quinto esfuerzo de estudio -objeto de algunas críticas-, el grupo canadiense de indie-rock ha logrado suscitar fuertes reacciones del público y de la crítica, la mayoría de las veces positivas. El conjunto de Montreal, que nunca se ciñe a la misma fórmula; ha cambiado constantemente su sonido, lo que ha contribuido para convertirlos en uno de los grupos más interesantes del siglo XXI.

Sus materiales de estudio son atrevidos y arrolladores: desde la potencia instrumental de “Wake Up”; hasta los ritmos de inspiración haitiana que salpican ‘Reflektor’. Pero también se trata de álbumes profundamente personales que reflejan la educación de la banda, su visión del mundo, sus esperanzas y miedos. Arcade Fire es uno de esos conjuntos que logran sonar frágiles y colosales al mismo tiempo, sin esfuerzo alguno.

En su relativamente corto periodo de tiempo como artistas discográficos (de 2003 a la actualidad), Arcade Fire ha sido acogido por los más geniales de la vieja guardia -han colaborado con David Bowie, David Byrne y Bruce Springsteen-, al tiempo que han influido en sus contemporáneos. Los himnos de los primeros discos de Arcade Fire son, obviamente, la inspiración de gran parte del rock mainstream, desde Mumford and Sons, pasando por Coldplay y The Lumineers.

Todos los discos de Arcade Fire ordenados del peor al mejor

5. Everything Now (2017)

Lanzado en julio del 2017, éste es probablemente el disco más controvertido de Arcade Fire. Fue producido por el grupo junto a Thomas Bangalter de Daft Punk y Steve Mackey de Pulp.

El cambio en el ritmo indie-disco de ‘Reflektor’ a un pop más tradicional y a un sonido con menos guitarras le valió su parte de aplausos y fuertes críticas por igual. Para ser justos, no es un disco terrible, pero muchos fans de Arcade Fire no lo escucharían antes que ‘Funeral’ o ‘The Suburbs’.

“Creature Comfort” y “Electric Blue” son pistas destacadas en cuanto a la transición en el sonido y las influencias electrónicas, sin embargo, se puede decir que no todas son ganadoras.

4. Neon Bible (2007)

El complejo segundo disco de Arcade Fire se achica -injustamente- frente a su predecesor, tal vez por la magnitud sónica que representó ‘Funeral’ como debut. Entonces, resulta comprensible que el álbum no recibiera el mismo tipo de acogida por parte de los fanáticos.

Mantiene la imponente y hasta cierto punto “oscura” fórmula que utilizaron en ‘Funeral’, pero esta vez, impregnada de un sonido indie más acelerado, algo que el grupo puliría en futuros lanzamientos.

“No Cars Go” y “Keep The Car Running” siguen siendo algunos de los mejores tracks del compilado. Aunque hay calidad de alto calibre aquí, ‘Neon Bible’ termina sintiéndose menos cohesivo que algunos de los otros trabajos en el catálogo de Arcade Fire.

3. Reflektor (2013)

El cuarto álbum de Arcade Fire no es de ninguna manera una elección universal como su mejor trabajo. No es tan fácil de escuchar como ‘The Suburbs‘. Es ecléctico y experimentalmente áspero.

Sin llegar a ser una reinvención completa, ‘Reflektor’ es al menos el cambio sónico más atrevido de Arcade Fire. La interiorización por parte de Win Butler de la música haitiana y la ayuda en la producción de James Murphy, de LCD Soundstystem, aseguraron que éste disco sería uno de rock/dance.

El groove es acentuado por encima de todo, con figuras electrónicas que innovaron el sonido de la banda. Algunos tramos polirrítmicos y esos grandes gaps ambientales definitivamente funcionaron como un contrapeso interesante.

2. Funeral (2004)

Sin lugar a dudas, ‘Funeral’ es uno de los álbumes que definieron la escena indie de los años 2000. Es uno de los mejores debuts de todos los tiempos, sin errores a la vista, y con una fantástica variedad de influencias y una increíble sensación de profundidad y madurez.

Aunque podría decirse que es el más oscuro de los lanzamientos de Arcade Fire, es enormemente gratificante y el conjunto de temas de “Neighborhood” es fascinante. Por su parte, “Rebellion (Lies)” y “Wake Up”, que son todo un espectáculo, contribuyen al crescendo del elepé.

Este es, sin duda, el lanzamiento más definido del grupo y un claro indicador de una banda que dejaría su huella en el panorama indie.

1. The Suburbs (2010)

‘Suburbs’ es para muchos el mejor álbum de Arcade Fire, y con justa razón. Ciertamente épico, ofrece una ronda de 16 canciones, que se hicieron con el Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Año’, siendo el primer acto indie en recibir este honor. Está repleto de temas de calidad, desde la canción principal y “Ready To Start”, hasta “We Used To Wait” y la multiparte “Sprawl”.

Se trata de una introducción precisa a la música de Arcade Fire, pues abarca gran parte de lo que hace que el grupo funcione, incluyendo instrumentación con elementos orquestales, voces ocasionales en francés, y duelos de voces femeninas y masculinas.