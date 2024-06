La semana pasada se reveló que Paul McCartney regresará a Mexico para ofrecer no uno, sino dos conciertos en la CDMX. Además, también se presentará por primera vez en Monterrey, Nuevo León. Te contamos los detalles sobre boletos, precios y días de venta.

Anuncian precios oficiales de Paul McCartney en el Estadio GNP Seguros

A tan solo un año de su última visita a México en noviembre del 2023, Sir Paul McCartney regresará a territorio nacional para presentar nuevamente el Got Back Tour, que consta de más de 30 canciones entre las que se incluyen temas de los Beatles y Wings, así como canciones de su carrera en solitario.

Ahora volverá para tocar en el recién inaugurado Estadio GNP el próximo 12 de noviembre del 2024. Hoy (24 de junio) se llevó a cabo la preventa para fans, quienes tuvieron preferencia al estar suscritos al boletín oficial de Paul McCartney.

El jueves 27 de junio, en punto de las 14:00 horas, arrancará la preventa para clientes Citibanamex; mientras que el viernes 28 de junio se dará paso a la venta general también a las 14:00 horas. Los boletos se venderán a través de Ticketmaster y los precios quedan de la siguiente manera con cargos incluidos:

Rojo $14,580

Amarillo $9,247.50

Rosa $7,173.50

Azul $6,441.50

Morado $5,587.50

Café $4,855.50

GNP $3,269.50

Verde B $2,537.50

Naranja B $2,049.50

Verde C $1,317.50

Naranja C $951.50

Naranja CC $951.50

General B $1,561.50

Paul McCartney también tocará en el festival Corona Capital 2024

Además de su actuación en el Estadio GNP, Paul McCartney también se presentará como uno de los talentos principales del festival Corona Capital 2024.

Será el encargado de clausurar las actividades el día el domingo 17 de noviembre, junto a Queens of the Stone Age y Empire of the Sun como headliners.

La preventa Citibanamex para el Corona Capital 2024 comenzará el 25 de junio, con precios que van desde los $4,490 pesos por un abono general, hasta los $8,780 por un abono plus. También hay paquetes viaje club que llegan a costar hasta $180 mil pesos. Entérate de los detalles por aquí.