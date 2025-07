El legado de David Bowie sigue expandiéndose con fuerza. Parlophone anunció el lanzamiento de una nueva caja recopilatoria titulada I Can’t Give Everything Away (2002–2016), que reúne los trabajos más recientes del ícono británico, junto con rarezas, sesiones en vivo y material exclusivo.

El box set saldrá a la venta el próximo 12 de septiembre en versiones físicas (18 vinilos o 13 CDs) y en formato digital, ofreciendo a los fans una oportunidad única de explorar la última etapa creativa de Bowie con nuevos matices.

Una mirada profunda a su obra final

Entre los discos incluidos en la colección destacan las versiones remasterizadas de Heathen (2002), Reality (2003), The Next Day (2013) y su EP complementario The Next Day Extra. También se presentan sin alteraciones Blackstar (2016), su enigmático álbum final, y No Plan EP, lanzado póstumamente.

Además del material de estudio, la caja contiene grabaciones inéditas de dos presentaciones en vivo: una registrada durante su aclamada actuación en el Festival de Jazz de Montreux en 2002, y otra capturada durante la gira Reality Tour en 2003. Estas piezas muestran a Bowie en plena forma, con interpretaciones enérgicas y profundas de sus obras más recientes.

Uno de los grandes atractivos de la colección es Re:Call 6, una compilación de 41 rarezas y lados B, muchas de las cuales estarán disponibles por primera vez en formato físico.

Como adelanto, ya puede escucharse en línea la versión de la sesión de AOL del tema “New Killer Star”, una de las joyas ocultas del álbum Reality.

Un archivo que trasciende la música

La edición física del box set incluirá un libro de tapa dura con notas inéditas, bocetos y letras manuscritas. El reconocido productor y colaborador de larga data de Bowie, Tony Visconti, participó en el proceso de remasterización y también escribió parte del contenido editorial del libro.

El lanzamiento coincide con la anticipada inauguración del David Bowie Centre for the Study of Performing Arts en el Victoria and Albert Museum de Londres, programada para el 13 de septiembre.

La exposición, que albergará el archivo personal del artista, contará con la curaduría especial de figuras como Nile Rodgers y la banda británica The Last Dinner Party.