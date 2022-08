La salida de Josh Klinghoffer de los Red Hot Chili Peppers fue sin duda una noticia agridulce para los fanáticos de la agrupación pues, aunque el trato incluía la re incorporación de John Frusciante; muchos aún se preguntan que fue lo que Klinghoffer hizo mal para ser despedido del proyecto. En realidad, el experimentado guitarrista no hizo nada indebido que justificara su salida de los RHCP, según declaró recientemente Anthony Kiedis.

En el marco del lanzamiento de su más reciente álbum, ‘Unlimited Love‘, el conjunto se entrevistó con Clash Magazine y, entre otras cosas, volvieron a hablar sobre la salida de Josh Klinghoffer.

Fue entonces que el vocalista Anthony Kiedis confesó que el músico realmente no merecía ser despedido, pero que la decisión obedeció una “latente necesidad de cambio”. Además, aseguro que, de no haber sido por él, los Red Hot Chili Peppers probablemente no seguirían juntos.

“No hubo nada que hiciera para merecer ser despedido. Es genial, un ser humano maravilloso con el que convivir, y no estaríamos juntos hoy si no fuera por Josh. Había una especie de presencia psíquica en el aire”. Vía Clash Magazine.

Según han dicho los propios integrantes (incluido Klinghoffer), Flea, bajista de la agrupación, estuvo conviviendo muy de cerca con John Frusciante un año antes de su reincorporación y, fue justo en este periodo, que ambos se dieron cuenta de lo mucho que extrañaban tocar juntos y la increíble química que aún prevalecía entre ellos.

“Ambos sentimos un poderoso anhelo de tocar juntos y tuvimos una conexión muy emotiva sobre este tema una noche, como un año antes de que él volviera, que se sintió hermosa y como una gran posibilidad que había que tomar. Era lo que se tenía que hacer”. Vía Clash Magazine.

Entonces, Kiedis complementó el argumento diciendo que cuando se reunieron con Frusciante, sintieron que todos los problemas personales que habían tenido en años anteriores habían encontrado una forma de repararse, hasta cierto punto. Se dieron cuenta de que hacer música juntos era un impulso más fuerte que sus conflictos.

Mientras tanto, los Red Hot Chili Peppers se preparan para el lanzamiento de un nuevo álbum doble, ‘Return of the Dream Canteen’; mientras que Josh Klinghoffer continúa tocando con Pearl Jam.