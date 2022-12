Hoy se cumplen exactamente 7 días desde el zafarrancho en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca y, en este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado públicamente que le gustaría que el reguetonero ofreciera un concierto gratuito en el Zócalo, para resarcir lo sucedido.

En su conferencia de prensa matutina el mandatario aprovechó para tocar el tema de Bad Bunny, en el que cientos de fanáticos se quedaron fuera de la primera jornada del evento a pesar de contar con boletos legítimos, por supuesta “clonación, falsificación y duplicación”.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude , algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”.

AMLO propone entonces que el intérprete de “Titi me Preguntó” ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo capitalino en el que, por supuesto, no cobraría un peso. “Sería una colaboración para reivindicarse”, dijo el presidente.

“Tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca”.

“Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues es no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada”.

Vía redes sociales.