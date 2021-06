¡It’s all happening! ✨

La mítica oda fílmica al amor por el rock & roll, ‘Almost Famous’, continúa celebrando su vigésimo aniversario y para marcar la ocasión, se ha anunciado un monstruoso re-lanzamiento de su soundtrack original que, como muchos recordarán, incluye clásicos de Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Beach Boys, Rod Stewart, Simon & Garfunkel y Cat Stevens, por mencionar algunos.

Esta será la primera vez en que toda la música que aparece en ‘Almost Famous’ se publicará en un solo set; por lo tanto, estará disponible en múltiples formatos. Eso incluye una edición super deluxe de 5 CD’s y 7 LP’s; edición deluxe de 6 LP’s; edición deluxe de 5CD’s; edición limitada de dos LP’s; y hasta el EP de Stillwater.

En comparación con el lanzamiento de la banda sonora original, hay un aumento significativo en la lista de canciones, especialmente en la versión super deluxe. Según el tracklist contiene 47 canciones de la cinta, incluyendo las cinco de Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Jimi Hendrix Experience, Neil Young y muchas más.

Las canciones inéditas incluyen “Tiny Dancer (Almost Famous Version)” recién mezclada con Elton John y el reparto recreando la emotiva escena de la película; la mezcla y edición única de “Amazing Journey/ Sparks (Almost Famous Version)” de The Who; el groove de “Jeff Bebe” en “Untitled”; y recién sacada de sus archivos personales, la rendición acústica en directo de Neil Young, inédita y recién mezclada de “Cortez The Killer”; junto con otras 31 grabaciones inéditas.

La mencionada edición super deluxe también contiene pistas de audio con diálogos de la película; las seis canciones de Stillwater; demos de Nancy Wilson y Peter Frampton (compositores de las canciones de Stillwater); y 21 de las brillantes y codiciadas selecciones del soundtrack original de Nancy, 14 de las cuales son completamente inéditas, ya que no hicieron el corte en la película.

También hay un montón de divertidos y codiciados extras disponibles en estos distintos formatos, especialmente en las versiones de lujo. Los más destacados son un libro de fotos de 40 páginas; réplicas de pases para backstage; un póster de Stillwater; y hasta el reportaje completo de “William Miller” sobre Stillwater para la Rolling Stone de 1973 🖤.

Para conocer todos los detalles de la reedición del soundtrack de ‘Almost Famous’, visita UDiscoverMusic.com.