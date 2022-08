Recientemente, Arctic Monkeys anunció el lanzamiento de su próximo esfuerzo de larga duración. Se titulará ‘The Car’ y estará disponible el 21 de octubre a través de Domino Records.

Se trata de la primera tanda de nuevas canciones del conjunto desde hace 4 años y, naturalmente, ello invita a los fans a revisitar el catálogo de los ingleses, que retrocede a 2006.

Y es justamente de su álbum debut, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, de donde se desprende la canción que Alex Turner considera “una porquería”.

Ganador del codiciado Mercury Prize 2007, responsable de la resurrección del indie británico y el segundo álbum independiente más vendido de la historia; ‘Whatever People Say I Am’ fue sin duda el motor que eyectó a los Arctic Monkeys al estrellato global.

Produjo dos sencillos extraordinarios, “When the Sun Goes Down” y “I Bet You Look Good on the Dancefloor”; éste último, motivo de deshonra para Alex Turner.

Cuando Turner se sentó por primera vez con The Guardian en 2005, fue en contra de la tendencia egoísta de la época y desestimó la destreza de su primer trabajo.

“Es una m*erda”, dijo el cantante disculpándose con la publicación sobre ‘Dancefloor’. “La letra es una basura. Raspé el fondo del barril. Podría ser una gran canción. Pero odiaría ser conocido sólo por ese tema ya que es un poco… una m*erda”. Vía The Guardian.

Ha pasado ya mucho tiempo desde que Turner manifestó que “I Bet You Look Good on the Dancefloor” es una m*erda y quizás, en los años posteriores, ha tenido la oportunidad de reconciliarse con el tema.

Según las cifras en directo de los Arctic Monkeys, se trata de la canción que más veces han tocado en sus conciertos (770+ veces), seguida por “Brianstorm” con más de 600.

Mientras tanto, Arctic Monkeys continúa ofreciendo sus primeros shows luego de tres años de ausencia en los escenarios.

De momento se encuentran completando el tramo europeo de su gira (en el que presentaron el sencillo “I Ain’t Quite Where I Think I Am”) y en noviembre llegarán a tierras latinoamericanas.

Se presentarán como acto estelar del festival Corona Capital 2022 el 20 de noviembre.