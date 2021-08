Después de haber confundido y sorprendido a todos los fans de Arctic Monkeys con el lanzamiento de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, diversos amantes de la música de Alex Turner comenzaron a ser más atentos con las influencias de Turner y la banda en general.

Por ejemplo, dentro de toda la sobriedad e introspección que existe en el disco, existe una fuerte influencia de Bob Dylan en el álbum. Y esto se debe a que originalmente Alex iba a lanzar ese disco de manera solista, hasta que eventualmente, tras pedirle ayuda a todos los demás integrantes de la banda, decidió hacerlo en conjunto con los Arctic.

Tal y como en algún momento Turner lo compartió para el Irish Time, el disco que más ha impuesto sus influencias tanto sonoras como a nivel producción ha sido ‘Desire‘, álbum lanzado en el ’76 bajo la producción de Don DeVito, que precisamente en el plano sonoro y estético, porta el origen de muchos de los cambios que Alex ha tenido en su carrera.

“Solía escucharlo frecuentemente cuando llegamos a Nueva York por primera vez. Era una ciudad gigante e intotixcante y ‘Desire’ me hacía sentir bienvenido; como si existiera un soundtrack para toda esta experiencia.



Sin embargo si hubo una canción que me acompañó de ese disco, sin lugar a dudas fue ‘One More Cup Of Coffee’”.