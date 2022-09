Los fanáticos de Arctic Monkeys estarán más que emocionados pues el conjunto de Sheffield se prepara el lanzamiento de ‘The Car’, su séptimo material discográfico disponible el 21 de octubre a través de Domino Records.

La evolución sónica de Arctic Monkeys es indiscutible pues pasaron de un dinámico indie rock en su debut del 2006 ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ a un refinado sonido para ‘AM’ (2013), que dio paso a la sutil era jazzística de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ aún palpable en ‘The Car’, por lo menos, en su primer sencillo “There’d Better Be A Mirrorball”.

Según se dice por ahí, el artífice de todos estos cambios es nada más y nada menos que Alex Turner, cuyas preferencias musicales repercuten decididamente en el trabajo de Arctic Monkeys.

Es así que resulta imprescindible conocer las 10 canciones favoritas de Alex Turner y, por supuesto, se trata de una sofisticada lista que incluye un poco de folk, soul, house, french pop, post punk y hasta hip hop.

La primera canción en la lista es “Is This What You Wanted”, original del siempre melancólico Leonard Cohen, que Turner y su compañero en The Last Shadow Puppets, Miles Kane, reversionaron en 2016.

También hay una selección del príncipe del soul, Marvin Gaye, quien en 1976 introdujo un poco de funk a su sonido con el lanzamiento de “I Want You” (el disco y la canción).

Otra personalidad importante en la historia musical se hace presente en “L’hôtel particulier” (1971), que forma parte del repertorio del padre del french pop, Serge Gainsbourg.

Las cuerdas son un aspecto esencial de la última pista de esta escasa colección de favoritos: “I Can’t Go To Sleep” de Wu-Tang Clan, que utiliza los arreglos orquestales de “Walk On By” de Isaac Hayes.

Las 10 canciones favoritas de Alex Turner de Arctic Monkeys